Eishockey-WM: Datum, Termin, Ort, Spielplan, Übertragung im TV und Livestream

Zwar sind derzeit noch alle Augen auf die DEL-Finals gerichtet, dennoch lohnt es sich schon einen ersten Blick auf die Eishockey WM zu werfen. In diesem Artikel klären wir alle Fragen rund um die Themen Datum und Spielplan, Austragungsort sowie Übertragung im TV und Livestream.

Bereits in der kommenden Woche nimmt die Eishockey WM 2022 in Finnland ihren Anfang. Genauer gesagt werden die ersten Spiele am 13. Mai ausgetragen, das Finale ist für den 29. Mai terminiert. Der Turnierstart findet damit nur wenige Tage nach den potentiell letzten Spielen der DEL-Finals statt.

Verstärkung kann sich die Nationalmannschaft dafür von insgesamt drei NHL-Stars erhoffen! Mit Moritz Seider (21), Tim Stützle (20) und Philipp Grubauer (30) haben drei Deutsche die Playoffs in Amerikas größter Eishockey-Liga verpasst und werden damit Bundestrainer Toni Söderholm zur Verfügung stehen. Nicht dabei sein wird dagegen Deutschlands Eishockey-Aushängeschild Leon Draisaitl. Der 26-Jährige hat mit seinen Edmonton Oilers weiterhin beste Chancen auf den Gewinn des Stanley-Cups.

Eishockey WM: Der Modus

Die insgesamt 16 Nationen, die an der Eishockey WM 2022 teilnehmen, werden zunächst auf die beiden Gruppen A und B aufgeteilt. Hier spielt man nun nach dem Prinzip alle-gegen-alle. Auch für die deutsche Mannschaft sind also genau sieben Spiele bereits fest terminiert (siehe unten). Im Anschluss ziehen die jeweils ersten vier Plätze beider Gruppen ins Viertelfinale ein. Von hier an beginnt die K.o.-Phase, in der jedes Duell im do-or-die-Format ausgetragen wird. Demzufolge gibt es keine Rückspiele.

Eishockey WM: Der Spielplan der deutschen Nationalmannschaft

Die einzigen Spiele, deren Austragung bereits sicher feststeht, sind die insgesamt sieben Vorrundenpartien. Schafft es Deutschland in Gruppe A unter die ersten vier Plätze zu kommen, qualifiziert man sich automatisch für das Viertelfinale.

Datum Uhrzeit Begegnung 13. Mai 19.20 Uhr Deutschland vs. Kanada 14. Mai 19.20 Uhr Slowakei vs. Deutschland 16. Mai 19.20 Uhr Frankreich vs. Deutschland 19. Mai 15.20 Uhr Deutschland vs. Dänemark 20. Mai 15.20 Uhr Deutschland vs. Italien 22. Mai 15.20 Uhr Kasachstan vs. Deutschland 24. Mai 19.20 Uhr Deutschland vs. Schweiz

Eishockey WM: Datum, Termine

Gruppenphase: 13. bis 24. Mai

13. bis 24. Mai Viertelfinale: 26. Mai

26. Mai Halbfinale: 28. Mai

28. Mai Spiel um Platz drei: 29. Mai

29. Mai Finale: 29. Mai

Eishockey WM: Orte

Austragungsland: Finnland

Finnland Orte: Nokia-areena in Tampere Helsingin Jäähalli in Helsinki



Eishockey WM: Die Übertragung im Free-TV und kostenlosen Livestream

Gleich zwei Anbieter werden sich der Übertragung des Events annehmen. Sowohl der Streamingdienst MagentaSport als auch der Privatsender Sport1 besitzen unterschiedliche Ausstrahlungsrechte. SPOX klärt auf.

Eishockey WM: Die Übertragung im Free-TV

Wer sich die Eishockey WM im linearen Fernsehen zu Gemüte führen möchte, der hat dazu auf dem Free-TV-Kanal Sport1 die Möglichkeit. Der Sender besitzt die Übertragungsrechte aller Vorrundenspiele mit deutscher Beteiligung sowie einer Vielzahl an Spielen der K.o.-Runde.

Eishockey WM: Die Übertragung im kostenlosen Livestream

Gleichwohl bietet das Unternehmen auch einen Livestream zum TV-Programm an. Diesen könnt Ihr über hauseigene Mediathek abrufen. Über diesen Link gelangt Ihr direkt dahin.

Alternativ dazu, könnt Ihr Euch das Turnier auch bei MagentaSport oder MagentaTV anschauen. Auch hier werden alle Vorrundenspiele Deutschlands zu sehen sein. Anstelle einer Auswahl an K.o.-Runden-Partien, werden hier sogar alle Matches zu sehen sein. Um auf die entsprechenden Streams nun jedoch zugreifen zu können, wird das Vorhandensein eines Abonnements vorausgesetzt. Alle Informationen dazu, findet Ihr hier.

Eishockey WM: Die letzten Gewinner