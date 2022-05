Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2022 in Finnland steht kurz vor der Tür. Der perfekte Zeitpunkt also, um einen Blick auf den Kader des DEB-Teams zu werfen. SPOX zählt Euch die deutschen NHL-Stars auf.

Die von Finnland ausgetragene 85. Eishockey-Weltmeisterschaft wird am 13. Mai 2022 offiziell eröffnet. Am Großereignis nehmen insgesamt 16 Nationen teil. Diese wurden in zwei Achter-Gruppen aufgeteilt: eine Gruppe A, die ihre Spiele in Helsinki bestreitet, und eine Gruppe B, die in Tampere spielt. Die deutsche Eishockeynationalmannschaft befindet sich dabei in der Gruppe A, in der zusätzlich auch folgende Mannschaften sind: Kanada, Schweiz, Slowakei, Dänemark, Kasachstan, Frankreich und Italien. Die Gruppe B bilden Gastgeber Finnland, die USA, Tschechien, Schweden, Lettland, Norwegen, Großbritannien und Österreich.

Deutschland startet am 13. Mai gegen Titelverteidiger Kanada ins Turnier. Die Partie geht um 20.20 Uhr los. Das Team, das Bundestrainer Toni Söderholm nach Finnland mitnimmt, wurde bereits bekanntgegeben. Darunter befinden sich auch ein paar Stars aus der NHL.

SPOX zeigt Euch, um welche Spieler es sich dabei handelt.

Eishockey WM 2022: Welche deutschen NHL-Stars sind bei der Weltmeisterschaft dabei?

Die National Hockey League (NHL) gilt als stärkste Eishockey-Liga der Welt. Deswegen versuchen die Nationen immer so viele NHL-Spieler wie möglich bei Turnieren mitzunehmen. Im Kader des DEB-Teams für die WM in Finnland befinden sich drei solche Spieler: Philipp Grubauer von den Seattle Kraken, Moritz Seider von den Detroit Red Wings und Tim Stützle von den Ottawa Senators.

© getty Tim Stützle ist einer von drei NHL-Spielern im deutschen Kader bei der WM in Finnland.

Wegen der NHL-Playoffs, die aktuell laufen, können einige Stars jedoch nicht nach Finnland mitreisen. Darunter etwa Superstar Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) oder Nico Sturm (Colorado Avalanche).

Position Name Verein TOR Andy Jenike Iserlohn EC TOR Philipp Grubauer Seattle Kraken TOR Dustin Strahlmeier Grizzlys Wolfsburg ABWEHR Dominik Bittner Grizzlys Wolfsburg ABWEHR Leon Hutte ERC Ingolstadt ABWEHR Korbinian Holzer Adler Mannheim ABWEHR Julius Karrer Nürnberg Ice Tigers ABWEHR Janik Möter Grizzlys Wolfsburg ABWEHR Luca Münzenberger University of Vermont ABWEHR Moritz Müller Kölner Haie ABWEHR Moritz Seider Detroit Red Wings ABWEHR Fabio Wagner ERC Ingolstadt ABWEHR Marcus Weber Nürnberg Ice Tigers ABWEHR Mario Zimmermann Straubing Tigers ANGRIFF Alexander Blank Krefeld Pinguine ANGRIFF Tobias Eder Düsseldorfer EG ANGRIFF Alexander Ehl Düsseldorfer EG ANGRIFF Daniel Fischbuch Düsseldorfer EG ANGRIFF Mirko Höfflin ERC Ingolstadt ANGRIFF Taro Jentzsch Iserlohn EC ANGRIFF Dominik Kahun SC Bern ANGRIFF Alexander Karachun Schwenniger Wild Wings ANGRIFF Stefan Loibl Skellefteå AIK ANGRIFF Marc Michaelis Toronto Marlies ANGRIFF Matthias Plachta Adler Mannheim ANGRIFF Daniel Schmölz Nürnberg Ice Tigers ANGRIFF Samuel Soramies ERC Ingolstadt ANGRIFF Tim Stützle Ottawa Senators ANGRIFF Tim Wohlgemuth Adler Mannheim

Eishockey WM 2022: Die Gruppen

Die beiden Achter-Gruppen wurden auf Basis der IIHF-Weltrangliste bestimmt, die nach Abschluss der Weltmeisterschaft 2021 gültig war. Die Vorrunde wird im Jeder-gegen-Jeden-Modus gespielt. Die jeweils vier bestplatzierten Mannschaften ziehen ins Viertelfinale, das am 26. Mai losgeht. Das Halbfinale steigt am 28. Mai. Der Weltmeister 2022 wird dann am 29. Mai in Helsinki ermittelt.