Eishockey WM 2022 heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Nach dem ersten Turniertag am gestrigen Freitag geht es heute erst recht zur Sache - ganze sechs Spiele stehen heute bei der Eishockey WM 2022 auf dem Programm. Infos zu den Spielen, dem Zeitplan und der Übertragung in TV und Livestream gibt es hier.

Es geht hoch her am heutigen zweiten Turniertag bei der Eishockey-WM in Finnland. Zu drei verschiedenen Uhrzeiten werden parallel Spiele aus der Gruppe A und der Gruppe B ausgetragen, insgesamt sechs Partien gibt es heute also zu bestaunen. SPOX zeigt euch, welche das sind, wann sie starten und wie Ihr sie verfolgen könnt.

Eishockey WM 2022 heute live: Spiele und Zeitplan

Das für viele deutsche Fans wahrscheinlich interessanteste Spiel findet heute Abend ab 19:20 Uhr statt. In diesem trifft die DEB-Auswahl nach der 3:5-Niederlage gegen Kanada zum Auftakt in der Gruppe A auf die Slowakei um das Top-Talent Juraj Slafkovský. Die Osteuropäer werden von einigen Experten als Geheimfavoriten auf den Titel gehandelt, es sollte also ein spannendes Match garantiert sein. Doch auch abseits der deutschen Mannschaft gibt es vielversprechende Spiele zu sehen. Alle Spiele mit Infos zu Zeitplan und Austragungsort im Überblick:

Gruppe A

Samstag, 14.05., 11:20 Uhr: Dänemark vs. Kasachstan, Helsinki

Samstag, 14.05., 15:20 Uhr: Schweiz vs. Italien, Helsinki

Samstag, 14.05., 19:20 Uhr: Deutschland vs. Slowakei

Gruppe B

Samstag, 14.05., 11:20 Uhr: Schweden vs. Österreich, Tampere

Samstag, 14.05., 15:20 Uhr: Tschechien vs. Großbritannien, Tampere

Samstag, 14.05., 19:20 Uhr: Finnland vs. Lettland, Tampere

© getty Welche Rolle kann er einnehmen? Der 18-jährige Juraj Slafkovský gehörte zu den Entdeckungen der Olympischen Winterspiele.

Eishockey WM 2022 heute live: Übertragung im TV und Livestream

Ihr habt bei allen Spielen der Eishockey-WM die Möglichkeit, live dabei zu sein. Dazu bieten sich Euch verschiedene Möglichkeiten, von denen sogar einige kostenlos sind.

Eishockey WM 2022 heute live: Übertragung im Free-TV

Drei der sechs Spiele empfangt Ihr ohne Probleme im normalen Free-TV. Sport1 übertragt insgesamt 34 Spiele der WM live im Fernsehen, an diesem Samstag gehören dazu neben dem Spiel des deutschen Teams (Übertragungsstart 19:15 Uhr) die Spiele Schweden vs. Österreich (ab 11:15 Uhr) und Schweiz vs. Italien (ab 15:15 Uhr).

Eishockey WM 2022 heute live: Übertragung im Pay-TV

Wenn Ihr über eine Plattform alle Spiele schauen wollt, ist Magenta Sport - das Angebot der Telekom - genau das Richtige für Euch. Ihr habt dabei die Wahl zwischen einem Jahres-Abo (9,95€ pro Monat) und dem kürzeren Monats-Abo (16,95€). Solltet ihr jedoch bestehender Telekom-Kunde sein, spart ihr beim Abschluss eines Abos reichlich Geld. Dann zahlt ihr für ein Jahres-Abo nur noch 4,95€ pro Monat sowie 9,95€ für die monatliche Option.

Eishockey WM 2022 heute live: Übertragung im Livestream

Zusätzlich bleiben Euch noch unterschiedliche Streaming-Optionen. Einmal bieten sowohl Sport1 als auch Magenta Sport eigene Streams im Internet an. Sport1 zeigt darüber hinaus alle Free-TV-Spiele auch bei YouTube.

Hier kommt ihr zum Livestream von Sport1.

Eishockey WM 2022 heute live: Die Weltmeister der letzten 10 Jahre