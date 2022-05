In den NHL Playoffs 2022 geht es mit den Conference Finals in die richtig heiße Phase. Alle Informationen zu den Conference Finals und wo Ihr die Spiele live im TV und im Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die 105. NHL-Saison ist in vollem Gange und auch die Playoff-Finals stehen bald auf dem Programm. Vorher muss in der Eastern und Western Conference jedoch noch jeweils das beste Team bestimmt werden. Ein Deutscher sorgt dabei für Furore.

NHL Playoffs 2022, Conference Finals: Termine, Modus, Übertragung im TV und Livestream - Die Infos

Die Conference Finals der NHL Playoffs finden in diesem Jahr im Westen zwischen der Colorado Avalanche und den Edmonton Oilers sowie im Osten zwischen den Hurricanes oder den Rangers (Spiel 7 am 31.5. um 02.00 Uhr) und den Tampa Bay Lightnings statt. Das erste Duell zwischen Colorado und Edmonton findet in der Nacht von Dienstag, den 31. Mai, auf Mittwoch, den 01. Juni, um 01.00 Uhr statt. Einen Tag später begegnen sich die Hurricanes/Rangers und die Tampa Bay Lightning in der Nacht vom Mittwoch, 01. Juni, auf Donnerstag, den 02. Juni, um 01.00 Uhr. Gespielt wird in den Conference Finals im Best-of-Seven-Modus. Das bedeutet, dass das Team in die Playoff-Finals einzieht, welches zuerst vier Siege erringen kann. Das Heimrecht der Teams wechselt in der Serie.

NHL Playoffs 2022, Conference Finals: Colorado Avalanche vs. Edmonton Oilers - Das Duell im Überblick

Datum Start Heim Auswärts Mittwoch 01. Juni 01.00 Uhr Edmonton Oilers Colorado Avalanche Freitag, 02. Juni 01.00 Uhr Edmonton Oilers Colorado Avalanche Sonntag, 05. Juni 01.00 Uhr Colorado Avalanche Edmonton Oilers Dienstag, 07. Juni 01.00 Uhr Colorado Avalanche Edmonton Oilers *Donnerstag, 09. Juni TBD Edmonton Oilers Colorado Avalanche *Samstag, 11. Juni TBD Colorado Avalanche Colorado Avalanche *Montag, 13. Juni TBD Edmonton Oilers Colorado Avalanche *falls nötig

Der Deutsche Leon Draisaitl kämpft mit seinen Edmonton Oilers in diesen Playoffs um den Einzug in das Finale. Mit 4:1 bezwangen die Oilers die Calgary Flames in der 2. Playoff-Runde überzeugend. Davor schalteten Draisaitl, Connor McDavid und Co. die LA Kings aus. 26 Scorerpunkte hat Leon Draisaitl in der Playoffs schon gesammelt - Ligaspitze! Nun geht es in den Conference Finals gegen die Colorado Avalanche, die ihrerseits in den Playoffs die St. Louis Blues und die Nashville Predators eliminierten und mit Nico Sturm einen weiteren Deutschen ihrem Kader haben.

© getty In den Conference Finals muss Leon Draisaitl mit den Edmonton Oilers gegen die Colorado Avalanche ran.

Im Osten haben sich die Tampa Bay Lightning nahezu mühelos mit 4:0 gegen die Florida Panthers in der 2. Playoff-Runde durchgesetzt. In der ersten Runde gegen die Toronto Maple Leafs hatte Tampa, die schon in den vergangenen beiden Jahren den Stanley Cup holten, jedoch deutlich mehr Mühe. Jetzt wartet Infos zu Gegner.

NHL Playoffs 2022, Conference Finals: Hurricanes/Rangers vs. Tampa Bay Lightning - Das Duell im Überblick

Datum Start Heim Auswärts Donnerstag 02. Juni 01.00 Uhr Tampa Bay Lightning Hurricanes/Rangers Samstag, 04. Juni 01.00 Uhr Tampa Bay Lightning Hurricanes/Rangers Sonntag, 06. Juni 20.00 Uhr Hurricanes/Rangers Tampa Bay Lightning Mittwoch, 08. Juni 01.00 Uhr Hurricanes/Rangers Tampa Bay Lightning *Freitag, 10. Juni TBD Tampa Bay Lightning Hurricanes/Rangers *Sonntag, 12. Juni TBD Hurricanes/Rangers Tampa Bay Lightning *Mittwoch, 15. Juni TBD Tampa Bay Lightning Hurricanes/Rangers *falls nötig

NHL Playoffs 2022, Conference Finals: Termine, Modus, Übertragung im TV und Livestream

Zwei Sender übertragen die Conference Finals in dieser Saison live im TV und im Livestream. Im Pay-TV ist das Sky. Im Free-TV könnt Ihr die Spiele auf ProSieben MAXX sehen.

NHL Playoffs 2022, Conference Finals: Termine, Modus, Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Sky zeigt in dieser Saison insgesamt 300 NHL-Spiele live und in voller Länge im Pay-TV. Der Sender überträgt somit alle Spiele der Conference Finals live.

Im Free-TV zeigt ProSieben MAXX die NHL live. Jeweils ein Spiel pro Woche zeigt der Privatsender in dieser Saison live und vollumfänglich. Insgesamt 19 Duelle könnt Ihr so auf ProSieben MAXX verfolgen.

NHL Playoffs 2022, Conference Finals: Termine, Modus, Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Sky bietet Euch gleich zwei Optionen die NHL Conference Finals im Livestream zu verfolgen. Den Livestream von Sky könnt Ihr mit dem Sky Ticket und der Sky Go-App sehen.

Auf ran.de und mit der ran-App könnt Ihr alternativ den Livestream von ProSieben MAXX sehen und so die NHL-Playoffs kostenlos verfolgen.

