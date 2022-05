Bei der Eishockey WM kämpft Deutschland heute gegen Tschechien im Viertelfinale um den Einzug in die nächste Runde des Turniers. Das gesamte Spiel verfolgen wir hier für Euch im Liveticker.

Für das DEB-Team von Toni Söderholm geht es heute gegen Tschechien um den Einzug in das Halbfinale bei der Eishockey WM. Kann Deutschland seine gute Form bestätigen und die Tschechen heute aus dem Turnier werfen? Hier im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr es.

Eishockey WM - Deutschland vs. Tschechien: Viertelfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Souverän zog die DEB-Mannschaft in das Viertelfinale der WM ein. Am Ende wurde es der zweite Platz für das Team von Toni Söderholm, die ihr letztes Gruppenspiel gegen die Schweiz knapp verloren und damit den Sprung auf Rang 1 in der Gruppe A verpassten. Nun warten heute die Tschechen auf Deutschland, die ihrerseits Dritter in der Gruppe B wurden. Wer zieht heute in das WM-Halbfinale ein?

Vor Beginn: Das Viertelfinalspiel beginnt heute um 15.20 Uhr deutscher Zeit in Helsinki.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Deutschland und Tschechien.

Eishockey WM - Deutschland vs. Tschechien: Viertelfinale heute live im TV und Livestream

Sport 1 zeigt heute das Viertelfinalspiel zwischen Deutschland und Tschechien ab 15.15 Uhr live und in voller Länge im Free-TV. Der Sportsender bietet zudem auf Sport 1.de einen kostenlosen Livestream der Partie an.

Magenta Sport zeigt die Begegnung ab 14.45 Uhr live im Pay-TV. Als Magenta Sport-Kunden könnt Ihr die Partie zudem im Livestream verfolgen. Das Viertelfinalspiel beginnt am heutigen Tag um 15.20 Uhr.

Eishockey WM - Das Viertelfinale im Überblick