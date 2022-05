Eishockey WM 2022, Viertelfinale heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Bei der Eishockey WM 2022 in Finnland steht heute mit den Viertelfinalpartien die erste K.o.-Runde des Turniers an. Alle Informationen zu den Spielen und wo Ihr diese heute live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die Gruppenphase bei der Eishockey WM ist beendet und mit den Viertelfinalspielen am heutigen Tag beginnt die ganze heiße Phase des Turniers. Wie geht es weiter für das DEB-Team von Toni Söderholm und wie schlägt sich der Gastgeber Finnland?

Am heutigen Donnerstag, den 26. Mai, werden alle Partien des Viertelfinales der WM ausgetragen. Jeweils zwei Begegnungen beginnen heute um 15.20 Uhr und 19.20 Uhr. Wie auch in der Gruppenphase, finden die Duelle am heutigen Tag in Helsinki und Tampere statt.

Deutschland trifft heute im Viertelfinale der WM auf das Team von Tschechien. Das DEB-Team verlor knapp sein letztes Vorrundenspiel gegen die Schweiz und trifft nun im ersten K.o.-Spiel der WM auf Tschechien, die sich in der Gruppe B als Dritte für das Viertelfinale qualifizieren konnten. Die Partie beginnt heute um 15.20 Uhr in Helsinki.

© getty Kann Toni Söderholm das DEB-Team ins Halbfinale der WM führen?

Ebenfalls um 15.20 Uhr startet heute das Spiel zwischen Schweden und Kanada. Die Abendspiele, die parallel um 19.20 Uhr ausgetragen werden, bestreiten heute Gastgeber Finnland und die Slowakei sowie die Schweiz, die in der Gruppen A Erster wurden, und die USA.

Datum Beginn Partie Austragungsort 26.05 15.20 Uhr Deutschland vs. Tschechien Helsingin Jäähalli, Helsinki 26.05 15.20 Uhr Schweden vs. Kanada Nokia-areena, Tampere 26.05 19.20 Uhr Schweiz vs. USA Helsingin Jäähalli, Helsinki 26.05 19.20 Uhr Finnland vs. Slowakei Nokia-areena, Tampere

Das Viertelfinale zwischen Deutschland und Tschechien zeigt Sport 1 und Magenta Sport am heutigen Tag live und in voller Länge im TV und im Livestream! Die anderen Duelle seht Ihr auf dem Sportsender und bei dem Dienst der Telekom ebenfalls im TV oder im Livestream.

Ab 15.15 Uhr seht Ihr heute das Duell zwischen Deutschland und Tschechien live und vollumfänglich im Free-TV auf Sport 1. Das Parallelspiel zwischen Schweden und Kanada könnt ab 15.15 Uhr live auf Sport 1+ verfolgen.

Auf Sport 1 im Free-TV zeigt der Sportsender am Abend ab 19.15 Uhr die beiden Partien Schweiz vs. USA und Finnland vs. Slowakei in der Konferenz. Zudem seht Ihr auf Sport 1+ eines dieser Duelle live und in voller Länge im Pay-TV.

Magenta Sport zeigt alle Viertelfinalspiele am heutigen Tag live und in voller Länge im Pay-TV. Deutschland vs. Tschechien und Schweden vs. Kanada zeigt Magenta Sport ab 14.45 Uhr. ab 19.20 Uhr seht Ihr heute beim Dienst der Telekom Schweiz vs. USA und Finnland vs. Slowakei.

Sport 1 zeigt sein gesamtes Programm auch im kostenlosen Livestream, den Ihr auf der Sport 1-Websiete findet. Dort könnt Ihr heute auch Deutschland vs. Tschechien live und in voller Länge im Livestream verfolgen.

Das Programm von Sport 1+ könnt Ihr ebenfalls im Livestream erleben, für den Zugang benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo.

Magenta Sport bietet Euch einen Livestream aller Viertelfinalspiele an. Mit einem kostenpflichtigen Abo bei Magenta Sport könnt Ihr dort die Duelle live und vollumfänglich im Livestream sehen.

Vorrunde: 13. bis 24. Mai

13. bis 24. Mai Viertelfinale: 26. Mai

26. Mai Halbfinale: 28. Mai

28. Mai Spiel um Platz 3: 29. Mai

29. Mai Finale: 29. Mai

SPOX verfolgt für Euch das Viertelfinale der WM in einigen Liveticker, mit den Ihr nichts von der Action auf dem Eis verpasst.

