Im letzten Gruppenspiel der Eishockey-WM bekommt es Deutschland heute mit der Schweiz zu tun. Die komplette Begegnung in der Gruppe A könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Das DEB-Team von Toni Söderholm trifft heute mit der Schweiz auf den Spitzenreiter der Gruppe A. Hier im Liveticker erfahrt Ihr, ob Deutschland den Schweizern noch die Tabellenführung entreißen kann.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Deutschland vs. Schweiz: Eishockey WM heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das Team von Toni Söderholm ist schon für die K.o.-Runde qualifiziert. Dank des knappen 5:4-Erfolgs gegen Kasachstan kann die Mannschaft von Toni Söderholm gegen die Schweiz heute sogar um den Gruppensieg kämpfen. Die Schweizer befinden sich aktuell noch ungeschlagen auf dem ersten Platz in der Gruppe A. Kann das DEB-Team die Schweizer heute dennoch schlagen?

Vor Beginn: Das Spiel in der Gruppe A startet heute im 11.20 Uhr in Helsinki.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Deutschland und der Schweiz.

Deutschland vs. Schweiz: Eishockey WM heute live im TV und Livestream

Im Free-TV zeigt Sport 1 am heutigen Tag das Spiel zwischen Deutschland und der Schweiz. Ab 11.15 Uhr seht Ihr auf dem Sportsender die Partie live und in voller Länge. Sport 1 bietet Euch zudem die Möglichkeit, die Begegnung im kostenlosen Livestream auf der Sport-1-Website zu verfolgen.

Magenta Sport zeigt das Duell Deutschland vs. Schweiz heute live und in voller Länge im Pay-TV. Zudem bietet der Dienst der Telekom einen kostenpflichtigen Livestream des Spiels an.

Deutschland vs. Schweiz: Eishockey WM heute live im TV und Livestream - Die Gruppe A im Überblick