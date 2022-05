Heute findet in den DEL Finals das durchaus wegweisende dritte Spiel statt. Hier könnt Ihr die gesamte Partie zwischen den Eisbären Berlin und Red Bull München im Liveticker verfolgen.

Die Serie ist wieder ausgeglichen! Nach dem packenden 2:3-Erfolg n.V. der Hauptstädter am Sonntag ist nun wieder alles offen. Wer sichert sich das wichtige dritte Spiel und bekommt damit gleich zwei Matchbälle auf den Saisonsieg? Hier im Liveticker erfahrt Ihr es.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier klicken für den Refresh der Seite.

DEL Finale: Spiel 3 Eisbären Berlin vs. Red Bull München heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Was haben uns die beiden bisherigen Finalspiele bereits alles abverlangt. Gewannen die Münchner in Spiel eins dank der schier unmöglichen Aufholjagd nach einem 0:3-Rückstand, sicherten sich die Berliner das zweite Aufeinandertreffen in einem regelrechten Overtime-Krimi. Aus unserer Sicht, kann es heute gerne so weitergehen.

Vor Beginn: Ausgetragen wird das Duell in der Mercedes-Benz Arena zu Berlin. Der Spielbeginn ist für 19.30 Uhr angesetzt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Eisbären Berlin vs. Red Bull München.

© imago images Berlins Frans Nielsen bejubelt seinen Treffer zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung in Spiel zwei der Finals.

DEL Finale: Spiel 3 Eisbären Berlin vs. Red Bull München heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Gleich zwei Anbieter werden eine Übertragung zur Partie zur Verfügung stellen. Zum einen der Privatsender ServusTV. Ab 19.10 Uhr zeigt der Kanal das Spiel live und kostenlos im Free-TV sowie im Livestream über die hauseigene Mediathek.

Alternativ dazu, könnt Ihr Euch das Match aber natürlich auch direkt beim Hauptlizenzinhaber MagentaSport selbst zu Gemüte führen. Hierfür benötigt Ihr allerdings das entsprechende Abonnement. Alle Informationen zum Preis sowie den weiteren Inhalten, findet Ihr hier.

Artikel und Videos zum Thema Alle Spiele der DEL live bei MagentaSport - auch in der Konferenz

DEL Finale: Spiel 3 Eisbären Berlin vs. Red Bull München heute im Liveticker - Die Finalserie im Überblick