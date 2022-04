Am heutigen Dienstag werden die zweiten Viertelfinal-Spiele der DEL-Playoffs ausgetragen. Alle Informationen zu den verschiedenen Begegnungen sowie der Übertragung im TV und Livestream gibt es hier.

Noch insgesamt acht Mannschaften befinden sich im Rennen um die deutsche Eishockey-Meisterschaft. Nach den ersten Playoff-Spielen am vergangenen Sonntag, zeichnet sich jedoch schon ein leichter Trend ab. So beeindruckte insbesondere die 5:0-Gala der Grizzlys Wolfsburg gegenüber der Fischtown Pinguins. Ebenfalls erfolgreich war unter anderem der amtierende Titelträger der Eisbären Berlin. So setzte sich die Mannschaft von Serge Aubin in einem knappen und hochinteressanten Spiel mit 2:1 gegen die Kölner Haie durch.

DEL, Übertragung: Playoffs heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Spiele des Tages

Uhrzeit Heimteam Auwärtsteam Serienstand 19.30 Uhr Kölner Haie Eisbären Berlin 0:1 19.30 Uhr Adler Mannheim Straubing Tigers 1:0 19.30 Uhr Fischtown Pinguins Grizzlys Wolfsburg 0:1 19.30 Uhr Düsseldorfer EG EHC München 0:1

DEL, Übertragung: Playoffs heute live im TV und Livestream

Mit dem Privatsender ServusTV und Streamingdienst MagentaSport haben sich gleich zwei Anbieter, zumindest in Teilen, die Übertragungsrechte der DEL-Playoff-Spiele gesichert. Welches Unternehmen welche Begegnungen zeigt und wann die Ausstrahlung jeweils beginnt, erfahrt Ihr hier.

DEL, Übertragung: Playoffs heute live im TV

Wer sich die Spiele live im linearen Fernsehen zu Gemüte führen will, den müssen wir an dieser Stelle enttäuschen. Denn: nicht alle Spiele des Tages werden im Fernsehen verfügbar sein, sondern nur eines. Hierbei handelt es sich um das Spiel zwischen den Kölner Haien und den Berliner Eisbären. Dieses wird ab 19.10 Uhr auf dem Sender ServusTV zu sehen sein.

DEL, Übertragung: Playoffs heute im Livestream

Wem dieses eine Spiel nicht genügt, hat mit der Plattform MagentaSport die Möglichkeit, alle vier Partien als Einzelspiel oder sogar in der Konferenz zu verfolgen. Denn: Der Streamingdienst der Telekom hält derzeit die exklusiven Übertragungsrechte aller DEL-Events.

Um nun auf einen der Streams zugreifen zu können, benötigt Ihr das entsprechende Abonnement. Wie viel ein solches kostet, hängt von zwei Faktoren ab: Dem Vorhandensein eines Telekom-Vertrages zum einen und der Vertragslaufzeit zum anderen. Der folgenden Tabelle könnt Ihr den Preis entnehmen, der auf Euch zutreffen würde.

Vertragslaufzeit / Telekom-Vertrag? ja nein 1 Monat 9,95€ 16,95€ 12 Monate 4,95€ 9,95€

DEL, Übertragung: Playoffs heute live im TV und Livestream - Liveticker bei SPOX

Auch, wenn Ihr keine Mitgliedschaft bei MagentaSport besitzt, könnt Ihr live dabei sein. Möglich macht das unser hauseigener Liveticker. Klickt Euch rein.

DEL - Power Ranking zum Playoff-Start: Diese beiden Teams kommen ins Finale © imago images 1/22 Am Dienstag ist es endlich so weit - es ist wieder Playoff-Time im Eishockey! Los geht es mit den Pre-Playoffs, ehe dann ab 10. April die Playoff-Viertelfinals in der DEL auf dem Programm stehen. © imago images 2/22 Aber wie sind eigentlich die aktuellen Kräfteverhältnisse? MagentaSport-Eishockey-Experte Patrick Ehelechner hat für SPOX sein Power Ranking aufgestellt. Zwei Powerhouses sieht er dabei nicht im Finale... © imago images 3/22 PLATZ 10: KÖLNER HAIE. Auf den letzten Drücker hat sich das Team von Uwe Krupp nach einer zuvor eigentlich furchtbaren Saison (zwischendurch 1 Sieg in 15 Spielen!) gerade noch so in die Pre-Playoffs gezittert. © imago images 4/22 Ehelechner: "Ich hätte es den Haien nicht mehr zugetraut, dass sie in die Playoffs einziehen. Im Kalenderjahr 2022 waren sie ja bis dato das schwächste Team der Liga, aber so ist Eishockey. Ich bin gespannt, was in den Playoffs jetzt noch drin ist." © imago images 5/22 PLATZ 9: DÜSSELDORFER EG. Vier Niederlagen in Folge, dabei 4:19 Tore und Coach Harold Kreis ist nicht da (privater Notfall). Es sieht bitter aus bei der DEG. Die gute Nachricht: Gegen Nürnberg wurden alle vier RS-Duelle gewonnen. © imago images 6/22 Ehelechner: "Düsseldorf ist eine komplette Wundertüte. Die DEG ist einfach zu unbeständig. Dennoch traue ich der Truppe eine Überraschung zu." Viel hängt an Topscorer Fischbuch. © imago images 7/22 PLATZ 8: ERC INGOLSTADT. Der ERC verpasste knapp den Sprung in die Top-6 und muss nun in den Pre-Playoffs ran. Die Haie sollten in der Final-Neuauflage von 2014 schlagbar sein, aber danach würde München warten. Mehr als das Viertelfinale ist nicht drin. © imago images 8/22 Ehelechner: "Ingolstadt wurde von Verletzungen gebeutelt. Die Ausfälle von Frederik Storm im Sturm und Ben Marshall in der Verteidigung sind nicht zu kompensieren. Das waren absolute Leistungsträger." © imago images 9/22 PLATZ 7: NÜRNBERG ICE TIGERS. Nürnberg sorgte zuletzt für Schlagzeilen, weil zum ersten Mal eine Frau in der DEL hinter der Bande stand. Die kanadische Techniktrainerin Jessica Campbell begeisterte die Spieler, ist aber jetzt nach Chicago zurückgekehrt. © imago images 10/22 Ehelechner: "Oldie Patrick Reimer (mit 39 immer noch 15 Saisontore!) hat immer noch eine große Bedeutung in diesem Verein. Vielleicht kann er in den Playoffs noch etwas aus dem Team herauszaubern." © imago images 11/22 PLATZ 6: PINGUINS BREMERHAVEN. Warum steht Bremerhaven in den Top-6? Weil man einfach ein Sturm-Duo der Extraklasse in seinen Reihen hat. Jan Urbas und Ziga Jeglic können Spiele im Alleingang gewinnen. © imago images 12/22 Ehelechner: "Bremerhaven ist Jan Urbas. Jan Urbas ist Bremerhaven. Er ist die Lebensversicherung." Wolfsburg sollte im Viertelfinale auf jeden Fall gewarnt sein. © imago images 13/22 PLATZ 5: ADLER MANNHEIM. Nach enttäuschenden Wochen trennten sich die Adler Ende März von Coach Pavel Gross. Jetzt ist der legendäre Bill Stewart (Meister mit Mannheim 2001!) zurück und wird assistiert von Jochen Hecht und Marcel Goc. © imago images 14/22 Ehelechner: "Ich war vom Trainerwechsel nicht überrascht, ich hätte schon eher damit gerechnet. Der Spaß in der Mannschaft soll ja abhanden gekommen sein, wenn das neue Trainerteam es schafft, den Spaß wiederzubringen, ist Mannheim gefährlich." © imago images 15/22 PLATZ 4: EHC RED BULL MÜNCHEN. Das Team von Don Jackson ist nach einer nicht immer überzeugenden Saison zum Playoff-Start voll da. Vier Stürmer (Ortega, Parkes, Tiffels, Street) sind in der DEL-Scorerliste in den Top-17. Der Titel ist auf jeden Fall drin © imago images 16/22 Ehelechner: "München ist München, Punkt. Ich glaube, dass die Verpflichtung von Henrik Haukeland im Tor (1,41 GAA!) enorm wichtig war, er strahlt extrem viel Ruhe aus." © imago images 17/22 PLATZ 3: STRAUBING TIGERS. Kommt der deutsche Meister bald aus Straubing? Warum eigentlich nicht! Die Tigers haben die Qualität dazu. Zumindest solange DEL-Topscorer Jason Akeson und sein kongenialer Partner Mike Connolly fit sind. © imago images 18/22 Ehelechner: "Straubing fliegt immer unter dem Radar - zu Unrecht! Straubing ist eine eishockeyverrückte Stadt, die sich nach Erfolgen sehnt. Man hat sich da richtig was aufgebaut. Ich traue den Tigers sehr viel zu." © imago images 19/22 PLATZ 2: GRIZZLYS WOLFSBURG. Angeführt von den Topscorern Chris DeSousa und Trevor Mingoia hat Wolfsburg eine bärenstarke Regular Season gespielt - die beste der Klubhistorie. Im Viertelfinale wartet jetzt das "Derby" mit Bremerhaven. © imago images 20/22 Ehelechner: "Der Star in Wolfsburg ist der Coach. Mike Stewart ist einfach ein saugeiler Coach, unter ihm hätte ich auch gerne mal gespielt. Er hat diese Aura, er hat diese Ausstrahlung. Er macht Wolfsburg zum Titelkandidaten." © imago images 21/22 PLATZ 1: EISBÄREN BERLIN. White, Noebels, Boychuk, Bokk, Nielsen, White, Clark, Byron... wer soll diesen Eisbären-Sturm stoppen? Mal abgesehen davon, dass auch die Defense überragend ist. © imago images 22/22 Ehelechner: "Mein Finale heißt Berlin vs. Wolfsburg. Diese Teams haben die beste Defense und die besten deutschen Torhüter aktuell, Dustin Strahlmeier in Wolfsburg und Mathias Niederberger in Berlin. Wegen der brutalen Tiefe im Kader ist Berlin die 1."

