Die Olympischen Winterspiele in Peking stehen vor der Tür. Die Medaillengewinner beim Eishockey werden wie gewohnt in einem großen Turnier ermittelt. Alle Informationen zum Spielplan, den Gruppen und dem Modus des Turnier, liefern wir Euch in diesem Artikel.

Die Olympischen Spiele 2022 in Peking starten in der kommende Woche am 4. Februar. Für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft beginnt Olympia am 10. Februar. Das Team von Toni Söderholm trifft dabei in Gruppe A auf einige starke Gegner.

Bei den Damen beginnt das Olympische Eishockeyturnier noch vor der Eröffnungsfeier am 3. Februar. Das Endspiel bei den Damen steigt dann am 17. Februar. Die deutschen Eishockey-Damen sind bei Olympia jedoch nicht dabei.

Eishockey bei den Olympischen Winterspielen in Peking: Spielplan, Gruppen, Modus

Das Eishockey-Turnier der Herren bei den Olympischen Spielen startet am 9. Februar mit den Vorrundenspielen der Gruppe B. Die Teams sind in drei Gruppen mit jeweils vier Mannschaften aufgeteilt.

Nach den Vorrundenspielen, in der in jeder Gruppe jeder gegen jeden spielt, werden die zwölf Mannschaften in eine neue Setzliste eingeteilt. Die drei Gruppenersten sowie der beste Gruppenzweite sind direkt für das Viertelfinale qualifiziert. Die übrigen acht Teams spielen in einem Playoff-System die übrigen Viertelfinalplätze aus. Dabei tritt der Fünfte der Setzliste auf den Zwölften, der Sechste auf den Elften und so weiter.

Das deutsche Team trifft in der Gruppe A auf die USA, Kanada und Gastgeber China. Damit erwischte das Team von Toni Söderholm keine leichte Vorrundengruppe. Wie auch das deutsche Team, müssen alle Nationen auf ihre NHL-Stars verzichten. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage und dem eng getakteten Zeitplan der NHL gab die Liga ihren Stars keine Freigabe für Olympia. Der deutsche Edmonton-Oilers-Star Leon Draisaitl wird für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft somit nicht zum Einsatz kommen.

Das deutsche Team trifft bei seinem ersten Vorrundenspiel am 10. Februar auf Kanada. Danach folgen die Begegnungen gegen China und die USA. Am 16. Februar werden die Viertelfinalspiele ausgetragen. Zwei Tage später folgen dann die beiden Halbfinalpartien. Das Turnier endet mit dem Finalspiel um die Goldmedaille am 20. Februar.

Eishockey bei den Olympischen Winterspielen in Peking: Die Gruppen in der Übersicht

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Kanada Russland Finnland USA Tschechien Schweden Deutschland Schweiz Slowakei Volksrepublik China Dänemark Lettland

Eishockey bei den Olympischen Winterspielen in Peking: Spielplan, Gruppen, Modus - Die Übertragung der Spiele im TV und Livestream

Die Rechte für die Übertragung der Olympischen Spiele 2022 liegen beim Medienkonzern Discovery Communications. Der Sportsender Eurosport gehört zu diesem Unternehmen. Dort könnt Ihr eine Vielzahl der Spiele auf Eurosport 1 im Free-TV, auf Eurosport 2 im Pay-TV oder mit dem kostenpflichtigen Eurosport Player sehen.

© getty Leon Draisaitl wird bei Olympia nicht für die Deutsche Eishockeynationalmannschaft spielen. Die Stars aus der NHL haben für das Turnier in Peking keine Freigabe erhalten.

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben sich Sublizenzen für die Übertragung der Olympischen Spiele gesichert. Dort seht Ihr die Spiele der deutschen Mannschaft live und in voller Länge im Free-TV oder in den jeweiligen Mediatheken.

Auf DAZN seht Ihr die Spiele des Olympischen Eishockeyturniers ebenfalls live und in voller Länge. Aufgrund einer Kooperation zwischen Eurosport und DAZN, seht Ihr beim Streamingdienst die Übertragung des Sportsenders. Ein Abo bei DAZN kostet ab dem 1. Februar 29,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro im Jahr. Für Bestandskunden ändert sich der Tarif bis zum 31. Juli nicht.

Neben der Übertragung der Olympischen Spielen seht Ihr auf DAZN die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die großen US-Sportarten (NFL, NBA, NHL), Tennis, Boxen und noch viele weitere Highlights aus der Sportwelt.

Eishockey bei den Olympischen Winterspielen in Peking: Die wichtigsten Termine in der Übersicht

10. Februar, 14.10 Uhr: Deutschland vs. Kanada

Deutschland vs. Kanada 12. Februar, 14.10 Uhr: Deutschland vs. China

Deutschland vs. China 13. Februar, 14.10 Uhr: Deutschland vs. USA

Deutschland vs. USA 18. Februar, 5.10 Uhr: 1. Halbfinale

1. Halbfinale 18. Februar, 14.10 Uhr: 2. Halbfinale

2. Halbfinale 19. Februar, 14.10 Uhr: Spiel um Platz drei

Spiel um Platz drei 20. Februar, 5.10 Uhr: Finale

Eishockey bei den Olympischen Winterspielen - Die Gewinner in der Übersicht

Bei den letzten Olympischen Spielen 2018 wurde das deutsche Team hervorragender Zweiter. Im Finale musste die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft sich nur den Russen geschlagen geben. Wie weit geht es in diesem Jahr für das deutsche Team?