Bei der U20-Weltmeisterschaft in Kanada trifft Deutschland heute in seinem zweiten Gruppenspiel auf Tschechien. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Eishockeyspiel live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Eishockey U20 WM, Deutschland vs. Tschechien: Datum, Zeit, Ort, Infos

Noch bis 5. Januar spielen bei der U20-Weltmeisterschaft in Kanada die zehn besten Nachwuchs-Nationalteams um den Titel. In der Nacht vom heutigen Montag, 27. Dezember, auf den morgigen Dienstag, 28. Dezember, steht für Deutschland das zweite Gruppenspiel gegen Tschechien auf dem Programm. Erst gestern verlor Deutschland das Auftaktspiel gegen Finnland mit 1:3.

Im Rogers Place in Edmonton, der Heimstätte der Edmonton Oilers um den deutschen Superstar Leon Draisaitl, beginnt das Spiel gegen Tschechien um 1 Uhr deutscher Zeit.

Die deutschen Eishockey-Junioren nehmen bei der U20-WM die K.o.-Runde ins Visier. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen sie in der fünf Teams umfassenden Gruppe A einen der ersten vier Tabellenplätze belegen. Nach dem Spiel gegen Tschechien trifft das Team von Bundestrainer Tobias Abstreiter noch auf Gastgeber Kanada und Österreich. "Wenn wir alles reinhauen, dann ist das Viertelfinale drin", sagte Kapitän Florian Elias im Vorfeld der Weltmeisterschaft.

Mit John Peterka und Lukas Reichel, die in Nordamerika an einer NHL-Karriere basteln, fehlen der deutschen U20 bei der WM 2022 die wohl zwei größten Talente. Mit ihnen und dem jetzigen NHL-Spieler Tim Stützle verpasste Deutschland bei der WM 2021 nur knapp das Halbfinale.

Eishockey U20 WM: Die Gruppenspiele des DEB-Teams in der Übersicht

Termin Begegnung Ergebnis 26. Dezember, 20 Uhr Finnland - Deutschland 1:3 28. Dezember, 1 Uhr Deutschland - Tschechien 30. Dezember, 1 Uhr Kanada - Deutschland 31. Dezember, 20 Uhr Deutschland - Österreich

Deutschland vs. Tschechien, Übertragung: Eishockey U20 WM heute live im TV und Livestream

Das Spiel der U20-WM zwischen Deutschland und Tschechien wird nicht live im Free-TV übertragen - dafür aber von MagentaSport, dem Bezahlsender der Telekom. Dieser zeigt im Verlauf der U20-WM alle Gruppenspiele der deutschen Mannschaft und im kommenden Jahr dann alle Spiele der K.o.-Runde live im Pay-TV und im Livestream.

Für MagentaSport fallen aber Kosten in Form eines Abos an, auch wenn Ihr bereits Magenta TV, das TV- und Streaming-Angebot der Telekom, gebucht habt. Die Preise für ein Magenta-Sport-Abo liegen für Kunden der Telekom bei monatlich 4,95 Euro in einem Jahresabo oder 9,95 Euro bei einem Monatsabo. Etwas teurer ist ein Abo für Nicht-Telekom-Kunden: 9,95 Euro pro Monat bei Abschluss eines Jahresabos sowie 16,95 Euro für ein Monatsabo.

Zugriff auf MagentaSport erhaltet Ihr nicht nur mit einem Telekom-Receiver, sondern auch am TV-Gerät via der MagentaSport-App, auf dem Smartphone oder Tablet via der App oder am PC per Livestream. Weitere Infos zu MagentaSport gibt es hier!

Die Übertragung von Deutschland vs. Tschechien beginnt um 0.45 Uhr mit folgendem Personal:

Kommentator: Christoph Fetzer

Christoph Fetzer Moderator: Max Stobäus

Max Stobäus Experte: Kai Hospelt

Eishockey U20 WM: Die Vorrundengruppen im Überblick