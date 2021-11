Eishockey: Deutschland Cup heute live im TV und Livestream - Spiele, Ansetzungen, Übertragung

Am heutigen Donnerstagmittag beginnt der Eishockey Deutschland Cup 2021. In diesem Artikel erfahrt Ihr alles über die Spiele und Ansetzungen, sowie über die Übertragung im TV und Livestream.

Der Eishockey Deutschland Cup 2021 startet am heutigen Donnerstag, den 11. November, mit den ersten beiden Begegnung. Insgesamt vier Teams spielen bei dem Turnier, welches in Krefeld ausgetragen wird, gegeneinander. Alle Begegnungen finden dabei in der YAYLA ARENA in Krefeld statt.

Die Historie des Eishockey Deutschland Cup reicht schon einige Jahrzehnte zurück. Im Jahr 1987 wurde das Turnier das erste Mal ausgetragen. Seit dem ist das Turnier die ideale Vorbereitung für die Olympischen Winterspiele, die im nächsten Jahr in Peking stattfinden werden.

Am heutigen Donnerstag werden insgesamt zwei Spiele gespielt. Da der Modus des Turnier "Jeder gegen Jeden" lautet, finden bis zum Sonntag insgesamt sechs Spiele statt. Jeweils zwei Spiele werden dabei an einem Tag gespielt, am morgigen Freitag ist spielfrei. Ein Endspiel gibt es nicht, die Mannschaft mit den meisten Punkten aus den drei Spielen gewinnt das Turnier.

Das Eröffnungsspiel bestreiten am heutigen Nachmittag die Slowakei und die Schweiz. Spielbeginn ist in der Krefelder YAYLA ARENA heute um 16.15 Uhr. Beide Teams erzielten bei der WM im Sommer mit den Plätzten sechs und acht ein gutes Ergebnis. Welcher der beiden Mannschaften ist schon weiter in der Vorbereitung für die Olympischen Spielen?

© getty Bei der WM im Sommer erreichte Deutschland einen guten vierten Platz. Im Spiel um Platz drei gab es jedoch eine bittere 1:6-Niederlage gegen die USA.

In der zweiten Partie des Tages duellieren sich die Gastgeber aus Deutschland und Russland. Bei dieser Begegnung treffen die WM-Vierten und -Fünften aufeinander, gleichzeitig handelt es sich um das Endspiel der letzten Olympischen Spiele. Das Spiel beginnt am heutigen Abend um 19.45 Uhr. Deutschland wird das Ziel haben, sich vor heimischen Publikum eine gute Ausgangslage gegen den wohl stärksten Gegner im Turnier zu verschaffen.

Der Eishockey Deutschland Cup 2021 ist sowohl im Free-TV, als auch im kostenlosen Livestream zu sehen. Dafür zeigen sich Sport1 sowie der Streamingdienst der Telekom, Magenta Sport, verantwortlich.

Eishockey: Deutschland Cup heute live im TV und Livestream - Spiele, Ansetzungen, Übertragung - Die Ausstrahlung im TV

Für die Übertragung im TV ist am heutigen Tag Sport1 verantwortlich. Der Privatsender zeigt das Spiel zwischen Deutschland und Russland live und in voller Länge. Die Vorberichte zum Spiel beginnen dabei um 19.30 Uhr. Spielbeginn ist dann um 19.45 Uhr.

Das Eröffnungsspiel zwischen der Slowakei und der Schweiz zeigt Sport1 nicht im TV. Doch bei Magenta Sport kann die Partie im kostenlosen Livestream gesehen werden.

Eishockey: Deutschland Cup heute live im TV und Livestream - Spiele, Ansetzungen, Übertragung - Die Ausstrahlung im Livestream

Sport1 bietet sein komplettes TV-Programm auch als Livestream an. Dort seht Ihr also heute auch das Spiel zwischen Deutschland und Russland live und in voller Länge.

Magenta Sport bietet einen kostenlosen Livestream an, mit dem Ihr alle Spiele des Eishockey Deutschland Cup 2021 sehen könnt. Somit zeigt Magenta Sport auch die Begegnung zwischen der Slowakei und der Schweiz im Livestream ab 16.15 Uhr.

Alternativ bietet Magenta Sport auch eine App an, welche es Euch ebenfalls ermöglicht, die Übertragung der Spiele zu sehen.

Eishockey - Deutschland Cup 2021 - Der Spielplan in der Übersicht