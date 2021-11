Zum Abschluss des Deutschland Cups trifft das DEB-Team am 3. Spieltag auf die Slowakei. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Beim Deutschland Cup begegnen sich mit Deutschland und der Slowakei die zwei noch ungeschlagenen Nationen des Turniers. Der heutige Sieger gewinnt also den Wettbewerb in Krefeld. In unserem Liveticker könnt Ihr alles live verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Eishockey Deutschland Cup: Deutschland vs. Slowakei heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Zwei Spiele, zwei Siege - so lautet die Bilanz der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft beim Deutschland Cup. Im ersten Spiel setzte sich das DEB-Team mit 4:3 gegen Russland durch. Am gestrigen 2. Spieltag triumphierte man mit 3:0 über die Nachbarn aus der Schweiz. Die Slowakei ist ihrerseits ebenfalls noch ungeschlagen. Der heutige Sieger gewinnt also das Turnier.

Vor Beginn: Um 14.30 Uhr geht es los. Gespielt wird in der Layla Arena in Krefeld.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum 3. Spieltag beim Deutschland Cup. Gastgeber Deutschland bekommt es mit der Slowakei zu tun.

Eishockey Deutschland Cup: Deutschland vs. Slowakei heute im TV und Livestream

Auch heute gibt es das Spiel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei Magenta Sport zu sehen. Die Übertragung beginnt um 14.15 Uhr. Durch die Begegnung begleitet Euch folgendes Team:

Kommentar: Basti Schwele

Basti Schwele Moderation: Sascha Bandermann

Sascha Bandermann Experte: Rick Goldmann

Für das Angebot von Magenta Sport benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. Telekom-Kunden zahlen erst nach Ablauf des Gratisjahres 4,95 Euro pro Monat. Nicht-Telekom-Kunden bekommen keine Gratisperiode geboten und müssen für das Monatsabo 16,95 Euro pro Monat und das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat blechen.

Deutschland gegen die Slowakei könnt Ihr jedoch auch im Free-TV verfolgen. Sport1 überträgt nämlich ab 14.25 Uhr und hat nebenbei auch einen kostenlosen Livestream parat.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Eishockey Deutschland Cup: Die aktuelle Tabelle