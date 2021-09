Eishockey: Adler Mannheim schlagen Kölner Haie im DEL-Klassiker

Die Adler Mannheim haben ihre starke Form in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erneut bestätigt.

Der achtmalige deutsche Meister schlug die ebenfalls gut in die Saison gestarteten Kölner Haie am Donnerstagabend mit 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) und untermauerte mit dem sechsten Sieg in Serie den zweiten Tabellenplatz hinter Spitzenreiter Red Bull München.

Jordan Szwarz (12.) und Andrew Desjardins (35.) erzielten zum Auftakt des 8. Spieltags die Tore der Gastgeber, die bereits zum 140. Mal in der DEL auf die Haie trafen. Die beiden Traditionsklubs tragen am 1. Januar 2022 auch das Wintergame im Kölner Rhein-Energie-Stadion aus.