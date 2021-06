Eishockey-WM, Halbfinale Deutschland vs. Finnland! Wir sagen Euch, wer das mit Spannung erwartet Spiel heute live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Geht es noch einen Schritt weiter? Nachdem die deutsche Nationalmannschaft im Eishockey das Halbfinale der Weltmeisterschaft erreicht hat, will sie nun auch in das Endspiel einziehen. Vonnöten ist dafür ein Erfolg gegen die Auswahl Finnlands.

Im Einsatz ist das DEB-Team in der Runde der letzten Vier am heutigen Samstag, den 5. Juni, los geht es um 17.15 Uhr. Schauplatz ist die Arena Riga (Lettland). Das zweite Halbfinale bestreiten übrigens die USA und Kanada (13.15 Uhr). Die Sieger der beiden Duelle treffen dann schon am Sonntag im Finale aufeinander.

Wer zeigt / überträgt Eishockey WM Halbfinale Deutschland vs. Finnland heute live im TV und Livestream?

Übertragen wird die Eishockey-WM exklusiv von Sport1.

Wer zeigt / überträgt Eishockey WM Halbfinale Deutschland vs. Finnland heute live im TV?

Somit bekommt Ihr die deutsche Auswahl auch heute gegen Finnland im TV bei dem Privatsender zu sehen. Die Übertragung startet um 17 Uhr.

Einige Stunden zuvor strahlt Sport1 dann auch schon das erste Halbfinale zwischen den USA und Kanada aus. Deutschland - Finnland und USA - Kanada gibt es dann nicht nur im Hauptprogramm, sondern auch bei Sport1+ live zu sehen.

Wer zeigt / überträgt Eishockey WM Halbfinale Deutschland vs. Finnland heute live im Livestream?

Der Sender bietet Euch zu den Halbfinal-Duellen jeweils auch einen kostenlosen Livestream auf Sport1.de an.

Eishockey WM: Die Halbfinals in der Übersicht

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 05.06. 13.15 Uhr Finnland Deutschland 05.06. 17.15 Uhr USA Kanada

Eishockey WM: Halbfinale Deutschland vs. Finnland heute im Liveticker

Wenn Ihr die Partien lieber im Liveticker verfolgen wollt, seid Ihr bei SPOX genau richtig. In unseren Livetickern verpasst Ihr keine wichtige Szene!

Solltet Ihr heute nicht bei Sport1 einschalten können, dann seid Ihr herzlich eingeladen, bei SPOX vorbeizuschauen. Wir bieten Euch nämlich einen Liveticker an, mit dem Ihr bei Deutschlands Mission Final-Einzug nichts Wichtiges verpasst.

Netzreaktionen: "Wer braucht Die Mannschaft, wenn er die Mannschaft hat" © imago images 1/15 Deutschland hat bei der Eishockey-WM in Lettland sensationell den Einzug ins Halbfinale geschafft. Im Viertelfinale wurde die Schweiz im Penaltyschießen bezwungen. Die Netzreaktionen zum Eishockey-Märchen... © Twitter 2/15 © Twitter 3/15 © Twitter 4/15 © Twitter 5/15 © Twitter 6/15 © Twitter 7/15 © Twitter 8/15 © Twitter 9/15 © Twitter 10/15 © Twitter 11/15 © Twitter 12/15 © Twitter 13/15 © Twitter 14/15 © Twitter 15/15

Eishockey-WM: DEB-Team im Halbfinale

Den historischen Einzug ins WM-Halbfinale haben die deutschen Eishockey-Nationalspieler eher zurückhaltend gefeiert. "Wir haben zusammengesessen, was gegessen und ein bisschen gequatscht", berichtete Verteidiger Leon Gawanke am Freitag, "mehr ist ja derzeit bei der Coronalage nicht möglich."

Am Tag nach dem 3:2 im Penalty-Krimi gegen die Schweiz verzichtete Bundestrainer Toni Söderholm auf Training auf dem Eis. "Bei so einem langen Turnier braucht man auch mal Tage, an denen man nicht aufs Eis geht und den Körper regeneriert", sagte Gawanke, der mit seinem Ausgleichstor 44 Sekunden vor Schluss die Verlängerung erzwungen hatte, "wir haben schwere Spiele hinter uns. Wir haben nur ein bisschen gestretcht und waren auf dem Fahrrad."

Das Halbfinale am Samstag (17.15 Uhr/Sport1) gegen Titelverteidiger Finnland geht das Team trotz der 1:2-Niederlage in der Gruppenphase optimistisch an. "Übers Turnier entwickelt man sich als Mannschaft", meinte Gawanke, "im Halbfinale hat jeder noch ein bisschen mehr Energie als in einem Vorrundenspiel."