Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Finnland bei der Eishockey WM 2021 heute live im TV und Livestream?

Bei der Eishockey-WM bestreitet Deutschland heute sein fünftes Gruppenspiel gegen Finnland. Wer die Partie live im TV und im Livestream überträgt, verrät Euch SPOX in diesem Artikel.

Nach zwei Tagen Pause greift Deutschland bei der Eishockey-WM 2021 heute wieder in das Geschehen ein. Gegner im fünften Gruppenspiel ist Finnland. Das Spiel in der Arena Riga in der lettischen Hauptstadt beginnt um 19.15 Uhr.

Nach drei Siegen gegen Italien, Norwegen und Kanada kassierte das DEB-Team am vergangenen Mittwoch einen Rückschlag. Gegen Kasachstan verlor das Team von Bundestrainer Toni Söderholm mit 2:3. Das Viertelfinale ist dennoch weiter zu erreichen, beispielsweise mit einem Sieg heute gegen Finnland.

Die Eishockey-Nation hat nach vier Spielen ebenfalls drei Siege und eine Niederlage auf dem Konto. Das heutige Spiel ist also auch wegweisend darüber, wer in der Gruppe B Erster wird.

Eishockey WM: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Finnland heute live im TV und Livestream

Für die Live-Übertragungen der Spiele der Eishockey-WM 2021 hat sich Sport1 die Übertragungsrechte gesichert. Der private Sportsender zeigt die Partie zwischen Deutschland und Finnland heute exklusiv live im Free-TV und im Livestream.

Die Übertragung beginnt um 19 Uhr. Bereits ab 18.30 Uhr erfahrt Ihr im "Countdown" alles zur Eishockey-WM und im speziellen zum Spiel des DEB-Teams. Als Moderatorin ist Laura Papendick im Einsatz, kommentieren wird das bewährte Duo Basti Schwele und Rick Goldmann.

Parallel zur Live-Übertragung im TV bietet Sport1 auch einen kostenlosen Livestream an.

Sport1 zeigt auf seinen Plattformen alle Spiele der Eishockey-WM live. Die vom eigenen Pay-TV-Sender Sport1 + gezeigten Spiele sind kostenpflichtig. Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden live im Free-TV und im kostenlosen Livestream übertragen.

Eishockey WM: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Finnland heute live im TV und Livestream - Wichtige Infos

Eishockey-WM: Deutschland vs. Finnland heute im Liveticker

Ganz nah am Geschehen seid Ihr bei der Partie Deutschland gegen Finnland mit dem Liveticker von SPOX. Tore, Strafzeiten, Chancen - darüber werdet Ihr im Minutentakt ausführlich informiert.

Hier geht's zum Liveticker Deutschland - Finnland.

© getty Torwart Mathias Niederberger spielt bisher eine starke WM.

Eishockey WM: Tabelle der Gruppe B

Mit drei Siegen aus den ersten vier Spielen hat die deutsche Nationalmannschaft gute Chancen, das Viertelfinale zu erreichen.

Platz Nation Spiele S OTS OTN N Tore Punkte 1. Finnland 4 3 0 1 0 11:5 10 2. Deutschland 4 3 0 0 1 19:9 9 3. USA 4 3 0 0 1 13:5 9 4. Lettland 5 2 0 2 3 12:11 8 5. Kasachstan 5 3 2 0 2 10:12 7 6. Kanada 5 2 0 0 3 10:14 6 7. Norwegen 5 2 1 0 3 13:18 5 8. Italien 4 0 0 0 4 5:19 0

Eishockey WM: Der weitere Spielplan der Gruppe B im Überblick

Nach dem Spiel gegen Finnland spielt Deutschland in der Gruppenphase noch gegen die USA und Lettland. Das ist der Fahrplan: