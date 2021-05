Die hervorragend in die Eishockey-WM gestartete deutsche Nationalmannschaft trifft in ihrem vierten Gruppenspiel auf Kasachstan. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Die weiterhin ungeschlagene deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bekommt es heute bei der Weltmeisterschaft mit Kasachstan zu tun. Hier könnt Ihr das Spiel in Gruppe B im Liveticker verfolgen.

Eishockey WM - Deutschland vs. Kasachstan heute im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn: Nach dem heutigen Spiel muss die deutsche Mannschaft am Samstag gegen Finnland ran, ehe am Montag die Partie gegen die USA und am Dienstag das finale Gruppenspiel gegen Gastgeber Lettland ansteht.

Vor Beginn: "Mit seiner Schnelligkeit, seinen technischen Fähigkeiten und der NHL-Erfahrung kann er unserem Spiel noch einmal ein besonderes Element geben", lobte Bundestrainer Toni Söderholm den 25-jährigen Forward Kahun und erklärte: "Dass er so schnell ins Flugzeug steigen kann, war der ausschlaggebende Grund. Bei Leon waren die Umstände anders und eine Abreise nicht sofort möglich. Daher haben wir miteinander beschlossen, dass er nicht nach Lettland reist." Kahun muss nach seiner für heute geplante Ankunft in Riga sechs Tage in Quarantäne, bevor er zum Team stoßen darf.

Vor Beginn: Das DEB-Team geht dank drei Siegen aus den ersten drei Spielen - darunter gegen Eishockey-Großmacht Kanada - mit großen Schritten auf die Qualifikation für die nächste Runde zu. Die Hoffnung auf weitere prominente Verstärkung ist beim DEB-Team auch trotz der der Absage des amtierende NHL-MVP Leon Draisaitl nicht gänzlich erloschen. Immerhin verstärkt Draisaitls Teamkollege Dominik Kahun die deutsche Nationalmannschaft nun bei der WM. Das Duo ist in der Nacht auf Dienstag mit den den Edmonton Oilers überraschend gegen die Winnipeg Jets aus den Playoffs ausgeschieden, Kahun kam bei den letzten zwei Spielen nicht zum Einsatz.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker Deutschland vs. Kasachstan bei der Eishockey-WM! Das Spiel beginnt um 15.15 Uhr in der lettischen Landeshauptstadt Riga.

Eishockey WM: Deutschland vs. Kasachstan heute im TV und Livestream

Sport1 überträgt das heutige Duell zwischen Deutschland und Kasachstan live und exklusiv in voller Länge im Free-TV. Beginnend um 15 Uhr erwarten euch dort Moderatorin Laura Papendick, Kommentator Basti Schwele und Experte Rick Goldmann. Alternativ könnt Ihr das Spiel auch im kostenlosen Livestream von Sport1 verfolgen.

Eishockey WM: Der Stand in Gruppe B

Die USA und Kanada würden mit ihrer jeweiligen Bestsetzung zu den klaren Titelfavoriten gehören, die Eishockey-WM kollidiert terminlich jedoch mit den aktuell laufenden Playoffs der NHL.