DEL: München gewinnt gegen Nürnberg

Red Bull München hat in der DEL den dritten Sieg in Folge gefeiert. Der dreimalige Meister gewann gegen die Nürnberg Ice Tigers in der heimischen Arena 4:0 (1:0, 0:0, 4:0).

Die Münchner festigten damit nach 22 Spielen mit 43 Punkten den zweiten Tabellenplatz in der Gruppe Süd hinter Spitzenreiter Adler Mannheim (48 Punkte).

Trevor Parkes gelang ein Doppelpack (4./42.), Philip Gogulla erhöhte wenig später für die Gastgeber (44.), Zachary Redmond (50.) und Maximilian Kastner (56.) legten nach.