DEL: Mannheim bezwingt Nürnberg und baut Siegesserie aus

Der deutsche Meister Adler Mannheim hat seine beachtliche Siegesserie in der DEL ausgebaut. Die Mannschaft von Trainer Pavel Gross gewann gegen Schlusslicht Nürnberg Ice Tigers mit 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).

Mannheim baut damit die Tabellenführung nach dem siebten Erfolg in Folge in der Süd-Gruppe auf elf Punkte aus. Bereits vergangene Woche hatte Mannheim in Nürnberg gesiegt (4:3).

Markus Eisenschmid (9.), Sinan Akdag (36./54.) und Taylor Leier (55.) in Unterzahl waren für die Adler erfolgreich. Für Nürnberg trafen Marcel Kurth (18.) und Brett Pollock (22.). Nach der Partie gaben die Mannheimer die Verpflichtung von Stürmer Sean Collins bekannt. Der 32-jährige Kanadier kommt von Kunlun Red Star aus der KHL und unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende.