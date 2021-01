U20-Eishockey-WM, Viertelfinale: Deutschland gegen Russland heute live im TV und Livestream

Die deutsche Mannschaft hat es bei der U20-Eishockey-WM bis ins Viertelfinale geschafft. Dort treffen die DEB-Junioren auf Russland. Alle Infos rund ums Spiel und zur Übertragung im TV und Livestream erhaltet Ihr hier bei SPOX.

Die deutschen Eishockey-Junioren belohnten sich durch zwei starke Auftritte zum Abschluss der Gruppenphase gegen die Slowakei und die Schweiz und stehen erstmals überhaupt in einem WM-Viertelfinale.

Eishockey - U20-WM-Viertelfinale: Deutschland gegen Russland - Uhrzeit, Ort

Auftaktbully für die heutige Partie ist um 18 Uhr. Die WM findet im kanadischen Edmonton statt.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die WM auch stark verkürzt. Anstatt 42 Teams nehmen nur 10 Nationen an dem Turnier teil.

Eishockey - U20-WM-Viertelfinale: Deutschland gegen Russland heute im TV und Livestream

Die Spiele der deutschen Mannschaft bei der WM werden von Magenta Sport übertragen. Ihr müsst dafür keine Registrierung abschließen, da die Übertragung für Euch kostenlos ist. Los geht es wenige Minuten vor dem Auftaktbully.

Ansonsten erhaltet Ihr Magenta Sport als Telekom-Kunde für die ersten zwölf Monate kostenfrei. Danach könnt Ihr die Sport-Streamingdienst für 4,95 Euro im Monat abonnieren. Solltet Ihr kein Telekom-Kunde sein, könnt Ihr den Dienst natürlich ebenfalls abonnieren: für 9,95 Euro pro Monat im Jahresabo oder 16,95 Euro im Monatsabo.

Das Paket beinhaltet unter anderem alle Spiele der 3. Liga, Basketball Bundesliga und der Deutschen Eishockey-Liga.

Eishockey - U20-WM: Deutschland schreibt Geschichte

Deutschland hofft gegen Russland nach dem erstmaligen Einzug ins U20 WM-Viertelfinale auf die "sehr gute Stimmung" einer gewachsenen Mannschaft nach den Rückschlägen durch Corona-bedingte Ausfälle zum Turnierstart. "Der Teamgeist ist unglaublich", sagte Bundestrainer Tobias Abstreiter.

Abstreiter war nach dem Weiterkommen außer Rand und Band. Was hier passiert sei, "ist für mich ein historisches Ereignis", sagte er. Nun rechnet sich das Team auch gegen die favorisierten Russen etwas aus.

Bei den Deutschen überragen John-Jason Peterka und Tim Stützle. "Unser Teamspirit ist da - und ich muss ein großes Lob an Tim und JJ loswerden, die beiden haben ein brutales Spiel gemacht", sagte Simon Gnyp nach dem 5:4-Sieg gegen die Schweiz. "Wir haben als Reihe sehr gut funktioniert. JJ ist auch ein unglaublich guter Spieler und ein toller Kerl", lobte Stützle: "Ich denke, wir können stolz sein auf das, was wir hier erreicht haben."

Eishockey - U20-WM: Tim Stützle überragt

Besonders begeistert aber Tim Stützle. "Ich glaube nicht, dass es einen Spieler im Turnier gibt, der mehr bereit ist, und ich meine nicht einmal annähernd so bereit für die NHL, wie Tim", schwärmte TV-Experte und Ex-NHL-Spieler Ray Ferraro.

Vor allem in Ottawa, das Stützle an dritter Stelle im NHL-Draft ausgewählt hat, ist der Hype um den gebürtigen Viersener riesig. Er spiele "unglaubliches Hockey", sagte Pierre Dorion, General Manager der Senators, der Stützle kurz vor dem Jahreswechsel mit einem Einstiegsvertrag über drei Jahre gebunden hat.

Doch der neue aufgehende Stern am Eishockey-Himmel von Ottawa sorgt abseits von seinen verblüffenden Qualitäten auf dem Eis für Verwirrung. Genauer gesagt die Schreibweise seines Namens. Stützle, Stutzle oder doch Stuetzle? Dieser Frage nahm sich der nationale TV-Sender TSN erst kürzlich an und versuchte Klarheit zu schaffen.

Ein Wettbüro verlor gar komplett den Durchblick: Es bot eine Quote von 20:1 an, sollte "Tim Stuetzle" die Calder Trophy 2021 als bester Rookie gewinnen. Sein "Konkurrent", ein gewisser "Tim Stutzle", wurde mit Quote 22:1 notiert.

Klarheit in der Causa verschafften am Ende die Senators selbst. Der Klub aus Ontario teilte mit, dass auf dem Trikot des Jungstars "Stuetzle" stehen wird. Stützle selbst ließ die Diskussion kalt. "Am Ende will ich einfach nur in der NHL spielen. Mir ist es eigentlich egal, ob da ein U drauf steht oder ein Umlaut", sagte er.

