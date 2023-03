Chancenlos in Mailand: Bayern mit nächster EuroLeague-Niederlage

Die Basketballer von Bayern München schleppen sich in der EuroLeague dem Ende der regulären Saison entgegen. Der deutsche Vizemeister unterlag am Freitagabend bei Armani Mailand mit 74:99 (36:49), es war die dritte Niederlage in Serie und die bereits 19. am 30. Spieltag. Noch vier Spiele stehen aus, die Play-off-Ränge hatte München aber schon in den vergangenen Wochen aus den Augen verloren.

Damit kann das Team von Trainer Andrea Trinchieri nicht an die Erfolge aus den vergangenen beiden Spielzeiten anknüpfen, als die Bayern jeweils das Viertelfinale der Königsklasse erreicht hatten. Spätestens seit der Niederlage gegen den BBL-Rivalen Alba Berlin (75:76) vor einer Woche war ein erneuter Sprung in die Play-offs außer Reichweite.

Wie Alba Berlin (9:21) steht auch München (11:19) im Tabellenkeller der EuroLeague. Mailand (14:16) darf dank des Sieges weiter auf das Viertelfinale hoffen.

München brachte sich schon im ersten Viertel um einen möglichen Auswärtserfolg. Mit 8:25 gaben die Gäste den Auftakt ab, wurden dann zwar stabiler, liefen dem Rückstand aber vergeblich hinterher. Nationalspieler Andreas Obst war mit sieben erfolgreichen Dreiern und insgesamt 27 Punkten mit Abstand bester Werfer des Bundesligisten.