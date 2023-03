EuroLeague: Alba besiegt Titelverteidiger Istanbul

Alba Berlin hat angeführt von einem starken Jaleen Smith in der EuroLeague gegen Titelverteidiger Anadolu Efes Istanbul mit 95:93 (49:40) gewonnen. Luke Sikma entschied das Spiel mit einem Dunking 1,3 Sekunden vor der Schlusssirene und sorgte für Albas fünften Pflichtspielsieg in Serie.

Als Tabellenvorletzter haben die Berliner keine Chance mehr auf den Einzug in die Play-offs. "In der EuroLeague bringt es uns nichts mehr", sagte Louis Olinde bei MagentaTV: "Aber es tut gut, wenn man weiß, dass man gegen so ein starkes Team ein Comeback hinbekommt. Das war geil."

Artikel und Videos zum Thema Alle Spiele der BBL live bei MagentaSport

Erst in der vergangenen Woche hatte die Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez beim 76:75 gegen Dauerrivale Bayern München einen Prestigesieg in der EuroLeague gefeiert. Gegen Istanbul gerieten die Berliner nach einer starken ersten Halbzeit und einer zwischenzeitlichen 19-Punkte-Führung im dritten Viertel noch einmal ins Schwimmen, setzten sich aber auch dank Smith (25 Punkte) nach einer spannenden Schlussphase durch und fuhren den neunten Sieg im 30. Spiel ein.