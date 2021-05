FC Bayern Basketball vs. Armani Mailand: Spiel 5 in der EuroLeague JETZT im Liveticker

Die Basketballer des FC Bayern München spielen heute bei Armani Mailand um den Einzug in das Final Four der EuroLeague. Hier könnt Ihr das entscheidende Spiel 5 im Liveticker verfolgen.

Die Basketballer des FC Bayern München spielen bei Armani Mailand um den historischen Einzug in das Final Four der Euroleague. Gelingt dem Team von Trainer Andrea Trinchieri das perfekte Comeback nach einem 0:2-Rückstand? In unserem Liveticker verpasst Ihr keinen Korb.

EUROLEAGUE ARMANI MAILAND FC BAYERN BASKETBALL 1. Viertel 24 22 2. Viertel 26 18 3. Viertel 4. Viertel Gesamt 50 40

Armani Mailand vs. FC Bayern Basketball: Spiel 5 in der Euroleague JETZT im Liveticker

Armani Mailand vs. FC Bayern Basketball: Spiel 5 in der Euroleague JETZT im Liveticker - Ende 2. Viertel

2. Viertel, 19.Minute: Ärgerlich! Die Münchner Defense steht und Shields muss einen wilden Dreier nehmen, der klar zu kurz ist, doch Lucic steigt ihm leicht auf den Fuß. Harter, aber korrekter Call. Alle drei Freiwürfe finden ins Ziel.

2. Viertel, 18. Minute: Den ganz offenen einfachen Dreier trifft Rodriguez dann aber nicht. Und das nutzen die Bayern, um sich wieder heranzurobben. Erst netzt Baldwin aus der Halbdistanz ein, dann tippt Gist die Kugel in den Ring. 7:0-Lauf für die Roten!

2. Viertel, 17. Minute: Der tut weh! Die Gäste verteidigen es mal besser, doch dann trifft Sergio Rodriguez einfach den Dreier aus acht Metern! Vorne lassen die Bayern in Person von Zipser und Seeley zwei Freiwürfe liegen. Das ist zu wenig!

2. Viertel, 16. Minute: Mailand spielt bisher deutlich physischer als in den vorigen vier Partien und macht München damit ordentlich Probleme. Jalen Reynolds ist defensiv mal wieder nicht auf der Höhe und vergisst Kaleb Tarczewski im Rücken.

2. Viertel, 15. Minute: Die Bayern haben es jetzt zumindest geschafft, den Rhythmus der Italiener ein wenig zu brechen. JaJuan Johnson bleibt offensive verlässlichster Münchner und hält sein Team in Schlagdistanz. Wenig später trägt sich auch Paul Zipser endlich auf dem Spielbogen ein und Ettore Messina zieht sofort die Auszeit.

2. Viertel, 14. Minute: Die Roten haben Glück, dass ein unnötiges Goaltending von Jalen Reynolds nicht geahndet wird. Allerdings schert das die Gastgeber wenig und Malcolm Delaney macht trotzdem zwei Punkte aus diesem Angriff.

2. Viertel, 13. Minute: Hilft aber nichts! Kyle Hines legt nach Traumpass von Sergio Rodriguez nach und hievt Mailand auf einen 12:0-Lauf. München muss schleunigst aufwachen, sonst fährt der Final-Four-Zug hier schon in der ersten Hälfte ab.

2. Viertel, 12. Minute: Shields zerlegt die Bayern! Erst klaut der 26-Jährige Wade Baldwin den Ball, dann schickt er ihn vorne selbst durch die Reuse! Andrea Trinchieri zieht die Notbremse und bittet schon wieder zur Auszeit.

2. Viertel, 12. Minute: Der Held aus Spiel vier darf jetzt auch erstmals ran. Paul Zipser setzt seinen ersten offenen Dreier aber deutlich zu kurz an. Shavon Shields zeigt auf der anderen Seite, wie das geht und schon ist Olimpia auf sieben Punkte weg.

Armani Mailand vs. FC Bayern Basketball: Spiel 5 in der Euroleague JETZT im Liveticker - Beginn 2. Viertel

Fazit: Viertelfazit:Die ersten zehn Minuten gehen knapp mit 24:22 an Olimpia Milano! Und das vor allem dank eines bärenstarken Shavon Shields. Der ex-Frankfurter steht schon bei zehn Punkten und hat mit der Sirene für den Zwischenstand gesorgt. Die Bayern waren sehr fokussiert gestartet und auf 8:2 weggezogen, doch nach einer Auszeit von Ettore Messina wurde Mailand stärker und stärker. Der FCBB muss vor allem defensiv noch besser zupacken, um die Italiener in die Bredouille zu bringen.

Armani Mailand vs. FC Bayern Basketball: Spiel 5 in der Euroleague JETZT im Liveticker - Ende 1. Viertel

1. Viertel, 9. Minute: Erste Führung für die Hausherren! Shavon Shields schraubt sein Konto auf sieben Zähler und veranlasst damit Andrea Trinchieri, auch seine erste Auszeit zu verbraten. Die Bayern haben ein paar Prozent nachgelassen und das wird hier sofort bestraft.

1. Viertel, 8. Minute: Milano ist jetzt voll im Spiel! München verteidigt nicht aufmerksam genug und Luigi Datome netzt direkt vom Einwurf weg ein. Der sehr gut aufgelegte JaJuan Johnson hat aber auch darauf eine schnelle Antwort!

1. Viertel, 7. Minute: Wade Baldwin macht nach gemächlichen sechs Minuten erstmal Platz für Zan Sisko. Der muss aber zunächst gar nicht arbeiten, weil Vladimir Lucic perfekt für JaJuan Johnson, der den langen Zweier aus der Ecke souverän versenkt.

1. Viertel, 5. Minute: Nach gutem Beginn leisten die Gäste sich jetzt die ersten Fehler. Reynolds gibt die Kugel unnötig her und kassiert wenig später auch sein zweites persönliches Foul. Dafür geht es erstmal auf die Bank, Leon Radosevic übernimmt. Delaney bringt Mailand mit zwei Freebies auf einen Punkt heran.

1. Viertel, 4. Minute: Malcolm Delaney meldet sich mit einem wilden Dreier in der Partie an. Wenn der heute heiß läuft, wird es ganz schwer für die Bayern. 2014 wurde 32-Jährige mit den Roten Deutscher Meister, heute will er sie aus der EuroLeague kegeln.

1. Viertel, 3. Minute: Starker Start der Bayern! Auch JaJuan Johnson und Vladimir Lucic treffen ihre ersten Würfe, dann beweist Reynolds ein feines Händchen aus der Halbdistanz. Nach acht Münchner Punkten in drei Minuten zieht Ettore Messina sie ganz frühe Auszeit!

1. Viertel, 2. Minute: Was für einen Wade Baldwin kriegen wir heute zu sehen? Der US-Guard hat dem FCBB in diesem Jahr schon etliche Spiele gewonnen, sich in wichtigen Partien aber auch gerne mal versteckt

1. Viertel, 1. Minute: Reynolds zahlt das Vertrauen seines Coaches gleich zurück und stopft die Kugel auf Flaccadori-Zuspiel nach nur 16 Sekunden erstmals in den Ring.

Armani Mailand vs. FC Bayern Basketball: Spiel 5 in der Euroleague JETZT im Liveticker -Tipoff

1. Viertel, 1. Minute: Tipoff. Das Spiel läuft.

Vor Beginn: Der italienische Coach der Bayern, Andrea Trinchieri, ist schon vor dem entscheidenden Duell stolz auf seine Truppe. "Mit diesem Team gegen solch eine Mailänder Mannschaft in ein fünftes Spiel zu gehen, das ist unglaublich", so Trinchieri. Aber jetzt wollen die Roten Riesen natürlich mehr. "Wir sind nach einem 0:2 zurückgekommen und fahren mit breiter Brust nach Mailand. Jetzt wird ein drittes Mal in Folge alles reingeschmissen", stellte Paul Zipser klar und fügte bezugnehmend auf die Pleiten in den ersten beiden Partien an: "Es wird Zeit, den ersten Sieg in Mailand zu holen."

Vor Beginn: Showdown in der Euroleague! Heute fällt die Entscheidung, wer in das Final Four einziehen wird - Armani Mailand oder der FC Bayern Basketball. Nach zwei Niederlagen in Mailand glichen die Münchner mit zwei Heimsiegen die Viertelfinalserie nach dem Modus "best of five" aus. Wer hat das bessere Ende auf seiner Seite?

Vor Beginn: Das Spiel beginnt um 20.45 Uhr im Mediolanum Forum.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker zu Spiel 5 der Viertelfinalserie zwischen Armani Mailand und dem FC Bayern Basketball.

