EuroLeague: Meister Alba Berlin setzt Negativserie fort

Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin hat seine Negativserie in der EuroLeague fortgesetzt und die vierte Niederlage nacheinander kassiert.

Die Mannschaft von Trainer Aito Garcia Reneses verlor am 33. und vorletzten Spieltag der Königsklasse das Heimspiel gegen Valencia Basket 86:90 (53:42) und belegt unter 18 Teams weiter den 16. Platz. Die Spanier dagegen wahrten mit dem Erfolg ihre Chancen auf die Teilnahme an den Playoffs.

Marcus Eriksson (17) und Simone Fontecchio (16) waren die besten Schützen der Berliner, die mit einem starken ersten Viertel (26:13) in die Partie gingen. Erst in der Schlussphase gerieten die Hauptstädter in Rückstand und schafften es nicht, das Spiel gegen den mannschaftlich starken Gegner noch zu drehen. Im fünften Duell mit Valencia war es die vierte Berliner Niederlage.

Am Donnerstag hatte sich der zweite deutsche EuroLeague-Starter, Bayern München, durch ein 71:70 gegen Zalgiris Kaunas als erster Bundesligist überhaupt für die Playoffs der besten acht Teams qualifiziert.