EuroLeague: Alba Berlin kassiert nächste Niederlage

Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin hat in der EuroLeague die zweite Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Bei Real Madrid unterlag der Hauptstadtklub deutlich mit 62:91 (30:45) und bleibt damit in der unteren Tabellenhälfte stecken.

Für die Mannschaft von Trainer Aito Garcia Reneses war es bereits die neunte Niederlage im 15. Spiel.

Beste Werfer für Alba waren Maodo Lo und Luke Sikma mit jeweils 13 Punkten, bei den Spaniern war Walter Tavares am erfolgreichsten (16).