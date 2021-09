FIFA 22, Soundtrack: Songs, Sänger, Interpreten, Bands

FIFA 22 steht kurz vor dem Release. Was jedoch bereits offiziell ist, ist der Soundtrack, der die Gamer beim Zocken begleiten wird. Songs, Sänger, Interpreten, Bands - wir liefern Euch die wichtigsten Infos dazu.

Am 1. Oktober ist es endlich soweit. FIFA 22 wird die Läden füllen. Doch davor müssen sich Gamer aus aller Welt noch ein wenig gedulden. Während den meisten das Spielen noch verwehrt bleibt (EA-Play-Mitglieder können ab heute eine zehn Stunden Trial spielen), wurden immerhin die Fragen in Bezug auf Soundtrack vorgestern beantwortet.

Am 20. September, gab EA Sports, der Videospielentwickler, der für FIFA 22 verantwortlich ist, den Soundtrack auf Spotify, Deezer und Apple Music frei.

In diesem Jahr gibt es zwei verschiedene Soundtracks, die zum einen für das Spiel an sich und zum anderen für den VOLTA-Spielmodus abgespielt werden.

Insgesamt sind 122 Lieder enthalten, was es zum größten Soundtrack in FIFA-Geschichte macht. 52 davon zählen zum Haupt-Soundtrack, 70 Songs laufen für VOLTA. Dabei werden die verschiedensten Musikgenres abgedeckt, so dass für jeden etwas dabei ist. Ihr könnt Euch unter anderem auf Swedish House Mafia, AJ Tracey, CHIKA oder DJ Snake freuen.

Unter den Interpreten hat mit "badmómzjay" außerdem auch eine deutsche Rapperin einen Platz im Soundtrack bekommen.

"Es ist eine Ehre für mich mit meinem Song ein Teil des Videospiels zu sein, welches jährlich viele Leute fasziniert. Das alle Gamer jetzt meinen Song hören, während sie FIFA22 spielen, macht mich sehr glücklich und stolz. Das ist eine sehr große Sache für mich und mein ganzes Team. Ein Traum wurde wahr in meinem jungen Alter", sagte die Berlinerin.

Sänger, Bands Song Land

Area 21 Followers Niederlande/USA

Arrdee Oliver Twist Großbritannien

Baby Queen You Shaped Hole Südafrika/UK

Bakar The Mission Großbritannien

Binki Landline USA

Bloodmoon Disarm Australien

Caio Prado Baoba Brasilien

Casper Caan Last Chance USA

Che Lingo ft. Tamarebi Eyes on the Prize Großbritannien

Chvrches Good Girls Großbritannien

Easy Life Skeletons Großbritannien

Elderbrook & Bob Moses Inner Light Großbritannien/Kanada

Enny I Want Großbritannien

Feiertag ft. Msafiri Zawose Trepidation Netherlands/Tansania

Garden City Movement [with Lola Marsh] Summer Night Israel

Girl in Red Apartment 402 Norwegen

Glass Animals I Don't Wanna Talk [I Just Wanna Dance] Großbritannien

Greentea Peng ft. Simmy & Kid Cruise Free My People Großbritannien/Südafrika

Harvey Causon Tenfold Großbritannien

Hendrix Harris The Hill Frankreich

Hope Tala Mad Großbritannien

Inhaler Totally Irland

Island Do You Remember The Times Großbritannien

Joy Crokes Feet Don't Fail Me Now Großbritannien

Jungle Talk About It Großbritannien

Karol Conka & RDD Subida Brasilien

Kero Kero Bonito Well Rested Großbritannien

Kojey Radical ft. Lex Amor Apple Juice Großbritannien

Kokoko! Donne Moi, Je Te Donne? Kongo

Little Simz Fear No Man Großbritannien

Loyle Carner Yesterday Großbritannien

Luke Hemmings Motion Australien

Moodoid [with Melody's Eco Chamber] Only One Man Frankreich

Morad Seguimos Spanien

Musti & Jelassi Ft. Gabifuego Fuego Norwegen/Schweden

My Morning Jacket Love Love Love USA

Pa Salieu ft. Slowthai Glidin' Großbritannien

Polo & Pan ft. Challen Tres Tunnel Frankreich

Polyamory Hallelujah USA

Public Order Feels Like Summer Großbritannien

Sam Fender Get You Down Großbritannien

Seb Seaside_Demo USA

Shango SK High Way Großbritannien

Sir Was Before the Morning Comes Schweden

Swedish House Mafia ft. Ty Dolla $ign & 070 Shake Lifetime Schweden/USA

Terry Presume Act Up USA

The Chemical Brothers The Darkness You Fear Großbritannien

TSHA Ft. Trio Da Kali Demba Großbritannien/Mali

V.I.C A Teen USA

Willow Kayne Two Seater Großbritannien

Yard Act The Overload Großbritannien