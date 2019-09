FIFA 20: Wann kommt die Demo und welche Teams sind im Spiel enthalten?

Nicht mehr lange bis zum Start von FIFA 20. Wann Ihr die Demo spielen könnt und welche Mannschaften in der Version enthalten sind, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

FIFA 20: Wann erscheint die Demo?

Überraschend hat EA bekanntgegeben, dass Ihr die Demo sofort herunterladen können. Eigentlich war der Release erst am für Donnerstag, 12. September, geplant.

FIFA 20 - Demo: Welche Teams sind dabei?

Drei Mannschaften aus England sowie jeweils ein Team aus Deutschland, Frankreich und Spanien sind in der Demo verfügbar.

Tottenham

Borussia Dortmund

FC Liverpool

FC Chelsea

Paris Saint-Germain

Real Madrid

FIFA 20 - Demo: Volta

Bereits in der Demo könnt Ihr den neuen Modus, Volta, anspielen. Im 3-gegen-3 Duell duelliert Ihr Euch auf einem Bolzplatz in Amsterdam. Im Gegensatz zur Vollversion könnt Ihr aber nur mit der Crew von Vinicius Junior gegen die Street Kings spielen.

In der Vollversion sind folgende Modi enthalten:

Variante Erklärung Rush Keepers 3-vs-3 oder 4-vs-4, ohne Torhüter, kleinere Tore Street with Keepers 4-vs-4 oder 5-vs-5, mit Torhüter, Futsal-Tore Futsal 5-vs-5, mit Torhüter, großes Feld ohne Bande, strengerer Schiedsrichter, Elfmeter ab fünf Fouls

FIFA 20: Wann erscheint das Spiel?

Das Standard-Spiel erscheint am Freitag, 27. September. Wie schon in den Jahren zuvor ist es möglich, dass Ihr das Spiel schon am 26. September im Laden kaufen könnt.

Event Datum Release FIFA 20 Champions- und Ultimate Edition 24. September 2019 Release FIFA 20 Standard Edition 27. September 2019

FIFA 20: So viel kostet das neue Game

Je nachdem, welche Version Ihr kaufen wollt, schwanken die Preise stark.

Konsole Standard Edition (Preis in Euro) Champions Edition (Preis in Euro) PS4 69,99 89,99 Xbox One 69,99 89,99 PC 59,99 - Nintendo Switch 49,99 -

In einigen Punkten unterscheidet sich die Champions Edition von der Standard Edition. Hier der Überblick: