FIFA 20 Ratings: Wer sind die besten 20 Spieler?

Am 27. September kommt FIFA 20 auf den Markt. Die Frage, die sich zuvor die meisten Gamer stellen: Wer sind im neuesten Ableger der EA-Sports-Reihe die besten Spieler? SPOX gibt die Antwort.

Bereits seit dem 10. September ist die Demo-Version verfügbar. Informationen dazu findet Ihr hier.

FIFA 20 Ratings: Das sind die besten 20 Spieler

Alle Jahre wieder steigt im Spätsommer die Vorfreude auf ein neues FIFA. Gespannt erwarten die Fußball-Zocker dann nicht nur eine aufgefrischte Grafik oder neue Spielmodi, sondern auch die aktuellen Spielerwerte, welche zu jeder Saison angepasst werden. Wichtig dabei sind natürlich vor allem die Ratings der Topstars.

In FIFA 20 haben sich die Macher für einen viel diskutierten Schritt entschieden. Nachdem in der vergangenen Version Lionel Messi und Cristiano Ronaldo als die besten Spieler gleichauf waren, hat nun Ersterer die Nase vorne. So kommt Messi auf einen Gesamtwert von 94, während Ronaldo "nur" 93 auf seinem Konto hat.

Der Argentinier überragt vor allem mit seinem Dribbling (96) und Passspiel (92), CR7 glätzt mit seinem Schuss (93) und seinen Skill Moves - in dieser Skala bekommt Ronaldo fünf von fünf Sternen.

Hinter dem Duo folgt mit geringem Abstand Neymar. Der Brasilianer kommt auf einen Gesamtwert von 92 und setzt sich damit vor Eden Hazard, Kevin de Bruyne und Jan Oblak durch, die allesamt ein 91er-Rating vorweisen.

Der beste Deutsche im Bunde ist Marc-Andre ter Stegen. Der Torhüter vom FC Barcelona hat einen Wert von 90. Bester deutscher Feldspieler ist auf Platz 29 im Ranking Toni Kroos mit 88 Punkten.

Übrigens: Von den 20 besten Spielern im neuesten FIFA-Ableger sind elf Stück reine Offensivspieler.

© getty

FIFA 20 Ratings: Die 20 besten Spieler im Überblick

Platz Spieler Verein Position Gesamtwert 1 Lionel Messi FC Barcelona RF 94 2 Cristiano Ronaldo Piemonte Calcio ST 93 3 Neymar Paris St.-Germain LF 92 4 Eden Hazard Real Madrid LF 91 5 Kevin de Bruyne Manchester City ZOM 91 6 Jan Oblak Atletico Madrid TW 91 7 Virgil van Dijk FC Liverpool IV 90 8 Mohamed Salah FC Liverpool RF 90 9 Luka Modric Real Madrid ZM 90 10 Marc-Andre ter Stegen FC Barcelona TW 90 11 Kylian Mbappe Paris St.-Germain ST 89 12 Sergio Ramos Real Madrid IV 89 13 Sergio Aguero Manchester City ST 89 14 Giorgio Chiellini Piermonte Calcio IV 89 15 Robert Lewandowski FC Bayern München ST 89 16 Harry Kane Tottenham Hotspur ST 89 17 Kalidou Koulibaly SSC Neapel IV 89 18 N'Golo Kante FC Chelsea ZDM 89 19 Alisson Becker FC Liverpool TW 89 20 Antoine Griezmann FC Barcelona MS 89

© getty

FIFA 20: Icons - Top-Werte für Zidane, Guardiola und Co.

Beliebt sind bei FIFA auch immer die sogenannten Icons, also Legenden aus der Vergangenheit, die man in der aktuellen Version spielen kann.

In diesem Jahr ist Zinedine Zidane mit einem Maximalwert von 96 der beste Spieler. Außerdem mit dabei: