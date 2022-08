Erst zum insgesamt zweiten Mal werden in diesem Jahr in München die European Championships ausgetragen. Doch in welchen Sportarten messen sich die Athletinnen und Athleten bei den European Championships 2022? SPOX klärt auf.

Vom 11. bis zum 21. August finden in diesem Jahr die European Championships 2022 in München statt. Es ist die erst zweite Auflage der Sportveranstaltung. Die European Championships wurden erstmals 2018 in Glasgow und Berlin ausgetragen. In einem Vierjahres-Rhythmus soll die Sportveranstaltung auch künftig erfolgen.

European Championships 2022: Welche Sportarten werden in München ausgetragen?

Bei den European Championships 2022 werden vom 11. bis zum 21. August insgesamt 4700 Athletinnen und Athleten an den Start gegen. Bei 176 Wettkämpfen duellieren sich die Sportlerinnen und Sportler in insgesamt 12 Disziplinen (9 Sportarten).

Bei den Radsport-Wettkämpfen werden gleich vier Disziplinen ausgetragen: Auf der Straße, der Bahn, im Mountainbike Cross-Country und im BMX-Freestyle. Zudem wird im Kunstturnen, Rudern, Triathlon, Kanurennsport, Beachvolleyball, Tischtennis und Sportklettern um die EM-Medaillen gekämpft. Ein großes Highlight sind in diesem Jahr zudem die Leichtathletik-Wettkämpfe im Münchner Olympiastadion.

Bei der vergangenen Austragung der European Championships in Glasgow und Berlin fanden zudem Wettkämpfe im Golf und Schwimmen statt. Diese Wettbewerbe werden in diesem Jahr in München jedoch nicht auf dem Zeitplan stehen.

Sportart Stadion Zeitraum Leichtathletik Olympiastadion 15. bis 21. August Tischtennis Rud-Sedlmayer-Halle 13. bis 21. August Turnen Olympiahalle 11., 13., 14., 18., 20. und 21. August Triathlon Olympiapark 12. bis 14. August Radsport Straße Münchner Umland 14., 17. und 21. August Radsport Bahnrad Messe München 11. bis 16. August Radsport BMX Olympiaberg 11. bis 13. August Radsport Mountainbike Olympiapark 19. und 20. August Beachvolleyball Königsplatz 15. bis 21. August Klettern Königsplatz 15. bis 21. August Rudern Regattaanlage 11. bis 14. August Kanu-Rennsport Regattaanlage 18. bis 21. August

European Championships 2022: Die Wettkampf-Orte

Die European Championships 2022 finden im und rund um den Münchner Olympiapark statt. Es ist die größte Sportveranstaltung in München seit den Olympischen Spielen 1972. Die 176 Entscheidungen bei den European Championships werden an zehn Wettkampforten ausgetragen.

Im Münchner Olympiapark befinden sich vier Wettkampforte: Das Olympiastation für die Leichtathletik-Wettbewerbe, die Olympiahalle für das Kunstturnen, der Olympiasee für die Triathlon-Wettbewerbe und der Olympiaberg für die Wettkämpfe im Mountainbike Cross-Country und BMX-Freestyle.

© getty Die Wettbewerbe der European Championships finden unter anderem im Olympiapark in München statt.

Die weiteren Austragungsorte der European Championships befinden sich ebenfalls mitten in München. Die Messe München wird für den Bahnradsport genutzt, der Königsplatz für Beachvolleyball und Sportklettern, die Regattastrecke Oberschleißheim für Kanu-Rennsport und Rudern und die Rudi-Sedlmayer-Halle für die Tischtennis-Wettbewerbe. In der Münchner Innenstadt sowie auf den Straßen der bayrischen Landeshauptstadt werden Straßenradsport-Wettbewerbe sowie die Entscheidungen im Gehen und Marathon ausgetragen.

European Championships 2022: Die Übertragung im TV und Livestream

Die European Championships 2022 könnt Ihr vom 11. bis zum 21. August live im Free-TV verfolgen. Das ZDF und die ARD besitzen die Übertragungsrechte der Sportveranstaltung.

In den jeweiligen Mediatheken der Sender sowie auf sportschau.de und zdf.de könnt Ihr die Wettbewerbe alternativ im Livestream kostenlos sehen.

Die European Championships im Überblick