"Sein IQ wird immer niedriger sein als sein Average": Rivale schießt gegen Darts-Star Michael van Gerwen

Der Name Michael van Gerwen sorgt auch nach seinem Ausscheiden bei der Darts-WM weiterhin für Schlagzeilen. Dieses Mal ist jedoch nicht er selbst der Grund, sondern Rivale Dimitri van den Bergh, der gegen den dreifachen Weltmeister verbal geschossen hat.

Van den Bergh meinte nach der 3:5-Niederlage van Gerwens im WM-Viertelfinale gegen Scott Williams im TV-Sender VTM2: "Es spielt keine Rolle, wie schlecht er wirft, denn sein IQ wird immer niedriger sein als sein Average."

Die Beleidigung kommt nicht von ungefähr, schon seit Jahren liefern sich die beiden aus der Ferne Wortgefechte. So bezeichnete "MvG" den Belgier im vergangenen Jahr als "Spinner" und zählte ihn zu den Spielern, gegen die er äußerst ungern verliere. Als Grund gab der Niederländer an: "Weil ich ihn in der Tasche habe." Eine Aussage, die heute noch aktuell ist. Seit 2018 konnte van den Bergh seinen Kontrahenten nicht bezwingen.

Dass van Gerwen nicht ungern austeilt, war auch bei der diesjährigen WM zu sehen. Den Deutschen Ricardo Pietreczko beschuldigte er nach seiner Niederlage gegen Luke Humphries, "überhaupt keine Eier" gehabt zu haben. Ihm zufolge hätte "Humphries verlieren müssen, wenn man ehrlich ist". Auch zum Aus von Ex-Weltmeister Gerwyn Price hatte van Gerwen etwas zu sagen: "Gezzy stand unter Druck und hat es nicht gebracht."