Michael van Gerwen vs. Scott Williams: Darts WM Viertelfinale heute im Liveticker - vor Beginn

vor Beginn Dieses Viertelfinalmatch ist gleichzeitig das erste Duell zwischen Michael van Gerwen und Scott Williams überhaupt.

vor Beginn Michael van Gerwen gehört von Jahr zu Jahr zum engen Favoritenkreis auf den WM-Titel, so ist es auch in diesem Jahr. Der Niederländer, der die prestigeträchtige Trophäe bereits dreimal in die Höhe stemmen durfte, verlor im Laufe des aktuellen Turniers noch nicht einmal einen Satz, im Achtelfinale warf er Stephen Bunting mit 4:0 aus dem Wettbewerb. Van Gerwens Gegner Scott Williams setzte sich mit 4:1 gegen Damon Heta durch. Zuvor hatte Williams den Deutschen Martin Schindler aus der WM geworfen.

vor Beginn Es ist das dritte von vier Viertelfinalspielen und geht um 20.15 Uhr im Londoner "Ally Pally" los.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Viertelfinale bei der Darts-Weltmeisterschaft zwischen Michael van Gerwen und Scott Williams.