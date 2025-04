Sicher ist: Die 31. Auflage der Darts-WM, die morgen losgeht, wird nicht ohne deutsche Profis vonstatten gehen. Zum ersten Mal haben sich fünf Deutsche für den prestigeträchtigsten Wettbewerb im Dartsport qualifizieren können. Wer, erfahrt Ihr hier.

Die Darts-Weltmeisterschaft 2024 steht vor der Tür. Am 15. Dezember ist es so weit und das größte Turnier, das der Sport zu bieten hat, wird mit den Spielen der 1. Runde eröffnet. Bis zum 3. Januar 2024 wird im Londoner Alexandra Palace um die Krone gekämpft. Als Titelverteidiger geht der Engländer Michael Smith ins Rennen.

Das Teilnehmerfeld besteht auch bei der 31. Ausgabe aus 96 Profis. Für das Turnier qualifizieren sich dabei die besten 32 Spieler der PDC Order of Merit, die anders als der Rest erst in der 2. Runde einsteigen. Weiters bekommen auch die besten 32 Spieler der Pro Tour Order of Merit Tickets für die WM. Die übrigen 32 Plätze gehen an internationale Qualifikanten.

Darts WM 2024, Teilnehmer Deutschland: Welche deutschen Spieler sind dabei?

Die 96 Teilnehmer stehen fest, es haben zum ersten Mal fünf Deutsche eine Startberechtigung für die WM bekommen. Gabriel Clemens ist laut Weltrangliste der beste Deutsche (22. der Weltrangliste) und hat sich, genau wie Martin Schindler (26. der Weltrangliste), über die PDC Order of Merit einen Platz bei der WM gesichert.

Auch Ricardo Pietreczko wird in London seine Pfeile werfen dürfen. Der gebürtige Berliner gewann die German Darts Championship 2023 und sicherte sich damit ein Ticket über die Pro Tour. Er feiert im Dezember sein WM-Debüt. Dragutin Horvat ist der vierte Deutsche, der sich vor kurzem ein Ticket sichern konnte. Er triumphierte bei der PDC Europe Super League und nimmt zum zweiten Mal an der WM teil. Zu guter Letzt darf auch Florian Hempel, Sieger des Qualifikationsevents im englischen Barnsley, mitmachen.

Darts WM 2024: Die Übertragung im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der Darts-WM besitzen auch in diesem Jahr Sport1 und DAZN. Bei Sport1 werden die Matches live im Free-TV und im kostenlosen Livestream gezeigt. DAZN hingegen verlangt für den Zugriff auf sein Sportangebot ein kostenpflichtiges Abonnement. Genauer gesagt mindestens das DAZN-World-Abo, für das im Jahresabo monatlich 6,99 Euro und im Monatsabo 9,99 Euro anfallen. Aber auch die Abo-Pakete Super Sports und Unlimited ermöglichen Zugriff auf die WM-Spiele.

Darts WM 2024: Der Spielplan

Freitag, 15. Dezember 2023, 20 Uhr

Begegnung (Best of 5 Sets) Runde Kevin Doets vs. Stowe Buntz 1. Runde Cameron Menzies vs. Rusty Rodriguez 1. Runde Simon Whitlock vs. Paolo Nebrida 1. Runde Michael Smith vs. Doets / Buntz 2. Runde

Samstag, 16. Dezember 2023, 13.30 Uhr

Begegnung (Best of 5 Sets) Runde Lee Evans vs. Sandro Sosing 1. Runde Connor Scutt vs. Krzysztof Kciuk 1. Runde Jules van Dongen vs. Darren Penhall 1. Runde Dave Chisnall vs. Menzies / Rodriguez 2. Runde

Samstag, 16. Dezember 2023, 20 Uhr

Begegnung (Best of 5 Sets) Runde Jamie Hughes vs. David Cameron 1. Runde Keane Barry vs. Reynaldo Rivera 1. Runde Scott Williams vs. Haruki Muramatsu 1. Runde Gary Anderson vs. Whitlock / Nebrida 2. Runde

Sonntag, 17. Dezember 2023, 13.30 Uhr

Begegnung (Best of 5 Sets) Runde Ricky Evans vs. Simon Adams 1. Runde Jim Williams vs. Norman Madhoo 1. Runde Matt Campbell vs. Lourence Ilagan 1. Runde Joe Cullen vs. Dongen / Penhall 2. Runde

Sonntag, 17. Dezember 2023, 20 Uhr

Begegnung (Best of 5 Sets) Runde Dylan Slevin vs. Florian Hempel 1. Runde Niel Zonneveld vs. Darren Webster 1. Runde J. Wattimena vs. Fallon Sherrock 1. Runde Luke Humphries vs. Evans / Sosing 2. Runde

Montag, 18. Dezember 2023, 20 Uhr

Begegnung (Best of 5 Sets) Runde M. Vandenbogaerde vs. Thibault Tricole 1. Runde Gian van Veen vs. Man Lok Leung 1. Runde Martin Lukeman vs. Haupai Puha 1. Runde Gerwyn Price vs. Scutt / Kciuk 2. Runde

Dienstag, 19. Dezember 2023, 13.30 Uhr

Begegnung (Best of 5 Sets) Runde Ian White vs. Tomoya Goto 1. Runde Ritchie Edhouse vs. Jeffrey de Graaf 1. Runde Keegan Brown vs. Boris Krcmar 1. Runde James Wade vs. Campbell / Ilagan 2. Runde

Dienstag, 19. Dezember 2023, 20 Uhr

Begegnung (Best of 5 Sets) Runde Steve Beaton vs. Wessel Nijman 1. Runde Mike De Decker vs. Dragutin Horvat 1. Runde Ricardo Pietreczko vs. Mikuru Suzuki 1. Runde Michael van Gerwen vs. Barry / Rivera 2. Runde

Mittwoch, 20. Dezember 2023, 13.30 Uhr

Begegnung (Best of 5 Sets) Runde Radek Szaganski vs. Marko Kantele 1. Runde Steve Lennon vs. Owen Bates 1. Runde William O'Connor vs. Bhav Patel 1. Runde Ross Smith vs. Zonneveld / Webster 2. Runde

Mittwoch, 20. Dezember 2023, 20 Uhr

Begegnung (Best of 5 Sets) Runde Ryan Joyce vs. Alex Spellman 1. Runde Richard Veenstra vs. Ben Robb 1. Runde Christian Kist vs. Luke Littler 1. Runde Peter Wright vs. J. Williams / Madhoo 2. Runde

Donnerstag, 21. Dezember 2023, 13.30 Uhr

Begegnung (Best of 5 Sets) Runde Mickey Mansell vs. Xiaochen Zong 1. Runde Luke Woodhouse vs. Berry van Peer 1. Runde Madars Razma vs. Decker / Horvat 2. Runde Rob Cross vs. Vandenbogaerde / Tricole 2. Runde

Donnerstag, 21. Dezember 2023, 20 Uhr

Begegnung (Best of 5 Sets) Runde Andrew Gilding vs. Kist / Littler 2. Runde Danny Noppert vs. S. Williams / Muramatsu 2. Runde Gabriel Clemens vs. Veen / Leung 2. Runde Damon Heta vs. Lukeman / Puha 2. Runde

Freitag, 22. Dezember 2023, 13.30 Uhr

Begegnung (Best of 5 Sets) Runde Brendan Dolan vs. Mansell / Zong 2. Runde José de Sousa vs. Edhouse / Graaf 2. Runde Krzysztof Ratajski vs. Hughes / Cameron 2. Runde D. van Duijvenbode vs. Brown / Krcmar 2. Runde

Freitag, 22. Dezember 2023, 20 Uhr

Begegnung (Best of 5 Sets) Runde D. van den Bergh vs. Slevin / Hempel 2. Runde Martin Schindler vs. Wattimena / Sherrock 2. Runde R. van Barneveld vs. Szaganski / Kantele 2. Runde Chris Dobey vs. Connor / Patel 2. Runde

Samstag, 23. Dezember 2023, 13.30 Uhr

Begegnung (Best of 5 Sets) Runde Kim Huybrechts vs. Veenstra / Robb 2. Runde Callan Rydz vs. Pietreczko / Suzuki 2. Runde Jonny Clayton vs. Lennon / Bates 2. Runde Daryl Gurney vs. Beaton / Nijman 2. Runde

Samstag, 23. Dezember 2023, 20 Uhr

Begegnung (Best of 5 Sets) Runde Ryan Searle vs. White / Goto 2. Runde Josh Rock vs. Woodhouse / Peer 2. Runde Stephen Bunting vs. Joyce / Spellman 2. Runde Nathan Aspinall vs. Evans / Adams 2. Runde

Mittwoch, 27. Dezember 2023, 13.30 Uhr

Begegnung (Best of 7 Sets) Runde Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde 3. Runde Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde 3. Runde Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde 3. Runde

Mittwoch, 27. Dezember 2023, 20 Uhr

Begegnung (Best of 7 Sets) Runde Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde 3. Runde Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde 3. Runde Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde 3. Runde

Donnerstag, 28. Dezember 2023, 13.30 Uhr

Begegnung (Best of 7 Sets) Runde Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde 3. Runde Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde 3. Runde Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde 3. Runde

Donnerstag, 28. Dezember 2023, 20 Uhr

Begegnung (Best of 7 Sets) Runde Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde 3. Runde Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde 3. Runde Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde 3. Runde

Freitag, 29. Dezember 2023, 13.30 Uhr

Begegnung (Best of 7 Sets) Runde Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde 3. Runde Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde 3. Runde Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde 3. Runde

Freitag, 29. Dezember 2023, 20 Uhr

Begegnung (Best of 7 Sets) Runde Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde 3. Runde Sieger 3. Runde vs. Sieger 3. Runde 4. Runde Sieger 3. Runde vs. Sieger 3. Runde 4. Runde

Samstag, 30. Dezember 2023, 13.30 Uhr

Begegnung (Best of 7 Sets) Runde Sieger 3. Runde vs. Sieger 3. Runde 4. Runde Sieger 3. Runde vs. Sieger 3. Runde 4. Runde Sieger 3. Runde vs. Sieger 3. Runde 4. Runde

Samstag, 30. Dezember 2023, 20.30 Uhr

Begegnung (Best of 7 Sets) Runde Sieger 3. Runde vs. Sieger 3. Runde 4. Runde Sieger 3. Runde vs. Sieger 3. Runde 4. Runde Sieger 3. Runde vs. Sieger 3. Runde 4. Runde

Montag, 1. Januar 2024, 13.30 Uhr

Begegnung (Best of 9 Sets) Runde Sieger 4. Runde vs. Sieger 4. Runde Viertelfinale Sieger 4. Runde vs. Sieger 4. Runde Viertelfinale

Montag, 1. Januar 2024, 20 Uhr

Begegnung (Best of 9 Sets) Runde Sieger 4. Runde vs. Sieger 4. Runde Viertelfinale Sieger 4. Runde vs. Sieger 4. Runde Viertelfinale

Dienstag, 2. Januar 2024, 20.30 Uhr

Begegnung (Best of 11 Sets) Runde Sieger Viertelfinale vs. Sieger Viertelfinale Halbfinale Sieger Viertelfinale vs. Sieger Viertelfinale Halbfinale

Mittwoch, 3. Januar 2024, 21 Uhr