Bei der Darts-Weltmeisterschaft 2024 kämpfen die besten Spieler der Welt kämpfen nicht nur um den Titel, sondern auch um Preisgelder. Hier erfahrt Ihr, wie dabei die genaue Aufteilung aussieht und wie viel der Weltmeister bekommt.

Am 15. Dezember fiel im Londoner Alexandra Palace (Ally Pally) der Startschuss zur 31. Darts-Weltmeisterschaft. Das Turnier ging am 3. Januar mit dem Finale zu Ende, in dem Luke Humphries Luke Littler schlug. Auf dem Spiel stehen beim wichtigsten Turnier des Jahres nicht nur Prestige oder eine Trophäe, sondern es wird auch um beträchtliche Preisgelder gestritten. Dabei wird keinesfalls nur der Weltmeister belohnt.

Im Folgenden wird von SPOX die Verteilung der Preisgelder genauer unter die Lupe genommen.

Darts WM 2024, Preisgeld Verteilung: Wie viel Geld bekommt der Weltmeister?

Im Vergleich zum vergangenen Jahr wurde in Sachen Preisgeld nichts verändert. Auch dieses Mal werden insgesamt 2,5 Millionen britische Pfund (ca. 2,913 Millionen Euro ausgeschüttet, wobei der größte Teil davon an den Weltmeister geht: nämlich 500.000 Pfund (ca. 582.000 Euro). Der Finalist wird mit 200.000 Pfund belohnt. Wer im Halbfinale scheitert, bekommt dagegen 100.000 Pfund.

getty

Fürs Ausscheiden im Viertelfinale darf man sich immerhin noch auf 50.000 Pfund freuen. Die Verteilung der früheren Runden sieht folgendermaßen aus: 35.000 Pfund für die 4. Runde, 25.000 Pfund für die 3. Runde, 15.000 Pfund für die 2. Runde und 7.500 Pfund für die 1. Runde.

Runde Preisgeld in Pfund Sieger 500.000 £ Finalist 200.000 £ Halbfinale 100.000 £ Viertelfinale 50.000 £ 4. Runde 35.000 £ 3. Runde 25.000 £ 2. Runde 15.000 £ 1. Runde 7.500 £ Gesamt 2.500.000 £

Darts WM: Die Finalspiele der vergangenen zehn Weltmeisterschaften