Was für ein Drama bei der Darts-EM! Ricardo Pietreczko verpasst Halbfinale haarscharf

Er führte bereits mit 8:6, doch am Ende musste Ricardo Pietreczko sich im Viertelfinale der Darts-EM in Dortmund geschlagen geben.

Ricardo Pietreczko hat bei der Darts-EM eine weitere Überraschung haarscharf verpasst. Der 30-Jährige aus Hannover verlor am Sonntagnachmittag das erste Major-Viertelfinale seiner Karriere nach einem Krimi mit 9:10 gegen den niederländischen Weltranglisten-15. Danny Noppert.

Vor mehr als 5000 Fans in der Westfalenhalle hatte Noppert am Ende die etwas besseren Nerven. Pietreczko, der Weltranglisten-33., führte bereits 8:6 und warf beim Stand von 9:8 zum Match an, konnte diese Chance aber nicht nutzen. Noppert präsentierte sich in der entscheidenden Phase des Spiels deutlich sicherer auf die Triple.