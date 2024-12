"Will ihn mit meinem Kampfgeist brechen": Anthony Joshua mit Kampfansage an Daniel Dubois vor Schwergewichts-Titelkampf

Am Samstag kommt es zum Titelkampf im Schwergewicht zwischen Anthony Joshua und IBF-Weltmeister Daniel Dubois. Joshua hat nun eine ganz besondere Kampfansage ausgesprochen - und einen Einblick in seine Strategie gegeben.

Vor dem Showdown am Samstagabend stellte sich Anthony Joshua den Fragen der Presse und erklärte, wie er den Kampf mit dem Titelverteidiger gewinnen will: "Es kann auf viele verschiedene Wege passieren. Ich verlasse mich nicht nur auf meine Schlagkraft, es braucht viel mehr, um ein großer Kämpfer zu sein. Ich will ihn mit meinem Kampfgeist brechen."

Dabei fühlt sich Joshua durch sein konzentriertes Training im Vorlauf sehr gut vorbereitet: "Das hat mich in eine gute Ausgangslage gebracht. Ich habe eine herausragende Kondition physisch und psychisch. Ich habe ein paar alte Kämpfe von mir geguckt, um mir zu zeigen, zu was ich in der Lage bin. Ich bin hart, er ist hart. Möge der bessere Mann gewinnen. "

In Bezug auf den großen Kampf in Wembley freute sich der Herausforderer besonders: "Als ich angefangen habe, zu boxen, war es für mich auch eine Sache, dass ich die Schwergewichts-Klasse im Vereinigten Königreich wieder zum Leben erwecken wollte. Also auch ein 'Gut gemacht!' an alle hier. Was für eine Freude, zurück zu sein. Wir sind bereit, so richtig abzugehen."

Joshua vs. Dubois: Zwei Athleten in Topform im direkten Duell

Sein Kontrahent hat natürlich ebenfalls einen klaren Plan in Bezug auf seinen IBF-Titel: "Ich möchte ihn verteidigen und noch etwas behalten. Ich möchte mich durch den Sieg in diesem Kampf als klarer Champion legitimieren. Es ist eine Wiederbelebungs-Geschichte meiner Karriere. Ich möchte die größtmögliche Herausforderung annehmen und mir einen Namen machen."

Der Kampf verspricht ein großer zu werden. Auch deshalb, weil beide Kämpfer in einer starken Form nach Wembley kommen: Dubois hat zuletzt zwei Siege in Serie eingesammelt. Währenddessen hat Joshua bei den letzten drei Duellen seine Gegner immer per Knockout besiegt.