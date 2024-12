Boxen: "Ein echtes Arschloch!" Logan Paul geht nach seinem ersten Sieg auf Gegner Dillon Danis los

Logan Paul hat im vierten Versuch seinen ersten Boxkampf gewonnen. Der YouTube-Star aus den USA setzte sich in Manchester gegen seinen Landsmann Di...

Logan Paul hat im vierten Versuch seinen ersten Boxkampf gewonnen. Der YouTube-Star aus den USA setzte sich in Manchester gegen seinen Landsmann Dillon Danis durch.

Der Kampf war nichts für Feinschmecker, was vor allem an Danis lag, der boxerisch komplett enttäuschte und teilweise Pfiffe von den Zuschauern in der AO Arena in Manchester erntete.

Der 28-jährige Paul gewann alle Runden, siegte letztlich aber wegen einer Disqualifikation seines zwei Jahre älteren Kontrahenten nach sechs Runden. Danis agierte mit einem Würgegriff und einem Kick, es kam zu Tumulten im Ring. Beide Ecken gingen wie die Furien aufeinander los.

"Ehrlich gesagt gibt es nichts, worauf man stolz sein könnte. Der Kerl ist scheiße, ein echtes Arschloch. Ich werde jetzt wieder mein Leben leben, aber es hat sich gut angefühlt, ihm sechs Runden lang den Arsch zu versohlen und ihn sich blamieren zu lassen", schrieb Paul nach dem Kampf bei X.

Tommy Fury setzt sich gegen KSI durch

Im Main-Fight setzte sich der Engländer Tommy Fury knapp nach Punkten (57-57, 57-56, 57-56) gegen seinen Landsmann und Youtuber KSI (Olajide Williams Olatunji) durch. Auch dieser Fight war von geringer Qualität und allerhand unsauberer Aktionen geprägt.

KSI beklagte sich anschließend über "ein Fehlurteil", während der jüngere Halbbruder von Schwergewichtschampion Tyson Fury polterte: "Ich habe genug von dem Bullshit. Ich will ab jetzt richtige Profikämpfe bestreiten."