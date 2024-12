MMA: Wo läuft Christian Eckerlin vs. Jungwirth heute live im Free-TV und Livestream?

Heute steigt der MMA-Kampf zwischen Christian Eckerlin und Jungwirth. Wo er im Free-TV und Livestream läuft, verrät Euch SPOX!

Am 12. Oktober heißt es im Frankfurter Deutsche Bank Park "Bigger than ever". OKTAGON 62 bringt zum ersten Mal MMA in ein deutsches Stadion und veranstaltet mit fast 60.000 Fans das weltweit größte MMA-Event aller Zeiten.

Lange wurde das Duell herbeigesehnt und jetzt führt es die Fightcard an: Der "König von Frankfurt" Christian Eckerlin trifft im heimischen Oktagon auf das Stuttgarter Phänomen Christian "The Kelt" Jungwirth. Der Start der Kämpfe ist auf 17 Uhr angesetzt.

Die Frage, um die sich alles dreht, lautet: "Wer wird der einzig wahre King of GerMMAny?"

Ihr wollte den Highlight-Kampf Christian Eckerlin und Jungwirth heute nicht live im TV oder Livestream verpassen? SPOX liefert Euch alle Infos.