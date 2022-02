Super G der Damen bei Olympia 2022 in Peking: Übertragung heute live im TV, Livestream und Liveticker

Für die Speedfahrerinnen wird es heute zum ersten Mal bei Olympia 2022 ernst. Der Super G der Damen steht heute in Peking auf dem Programm. Alle Informationen zum Rennen und wie Ihr dieses heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erklären wir Euch in diesem Artikel.

Der Super G der Damen bei den Olympischen Spielen in Peking wird in der heutigen Nacht von Donnerstag auf Freitag ausgetragen. Der Start erfolgt am frühen Freitagmorgen, den 11. Februar, um 04.00 Uhr. Austragungsort ist das Yanqing Nationale Ski Alpin Zentrum.

Die österreichischen Ski-Damen dürften mit viel Selbstvertrauen nach Peking gereist sein. Bei der Generalprobe vor gut zehn Tagen in Garmisch-Partenkirchen landeten gleich vier ÖSV-Athletinnen unter den Top fünf. Cornelia Hütter gewann den Super G in Garmisch-Partenkirchen dabei zeitgleich mit der Italienerin Federica Brignone. Neben Ihr ist beim Rennen vor allem auf Tamara Tippler, Miriam Puchner und Nadine Fest zu achten. Die Medaillenchancen stehen für den ÖSV-Verband also sehr gut.

Das liegt auch daran, dass mit Sofia Goggia einer der Favoritinnen nicht am Super G teilnehmen wird, da sie nach ihrem Sturz beim Super G von Cortina d'Ampezzo noch immer nicht fit ist. Italien hat mit Elena Cortoni dennoch eine weitere Medaillenkandidatin am Start. Das gilt auch für die Schweiz, deren beste Speedfahrerinnen Lara Gut-Behrami und Corinne Suter sind.

Super G der Damen bei Olympia 2022 in Peking: Übertragung heute live im TV und Livestream

In Österreich zeigen sich gleich mehrere Sender für die Übertragung des Super G verantwortlich. Zudem bieten sich Euch einige Alternativen das Rennen im Livestream zu schauen.

Super G der Damen bei Olympia 2022 in Peking: Übertragung heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Live und in voller Länge seht Ihr den Super G der Damen bei Olympia 2022 sowohl auf Eurosport als auch im ORF. Beide Übertragungen könnt ihr kostenlos im Free-TV sehen. Das Rennen startet in der heutigen Nacht von Donnerstag auf Freitag um 04.00 Uhr.

Auf Eurosport 1 beginnt die Übertragung des Rennens pünktlich ab Rennbeginn um 04.00 Uhr. Der ORF beginnt seine Übertragung des Rennen schon etwas früher um 03.45 Uhr.

Super G der Damen bei Olympia 2022 in Peking: Übertragung heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Beide TV-Sender bieten zudem einen Livestream ihres Programm an. Den Livestream von Eurosport könnt Ihr mit den Eurosport Player streamen. Den Livestream des ORF findet Ihr in der ORF-Mediathek. Auf Joyn könnt Ihr ebenfalls die Übertragung von Eurosport 1 live und in voller Länge streamen.

Super G der Damen bei Olympia 2022 in Peking: Übertragung heute im Liveticker

SPOX bietet einen ausführlichen Liveticker des Super G der Damen bei Olympia in Peking an. Mit diesem Liveticker verpasst Ihr keine Sekunde des Rennens. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

