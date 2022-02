Abfahrt der Damen bei Olympia 2022 in Peking: Übertragung heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Ski alpin-Wettbewerbe gehen weiter! Heute Nacht duellieren sich die Damen in der Disziplin Abfahrt. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Zum vierten Mal treten die Frauen der Ski alpin-Weltspitze bei diesen olympischen Spielen gegeneinander an. Mit von der Partie werden natürlich auch wieder vier Österreicherinnen sein. Wer diese sind, entscheidet sich allerdings erst in den kommenden Stunden: Von den sechs Rennfahrerinnen, die beim heutigen dritten Training gestartet waren, werden zwei das Nachsehen bekommen.

Aller Voraussicht nach wird das Rennen um 4.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit beginnen. In China beträgt die Tageszeit 11.00 Uhr.

Die sechs zur Auswahl stehenden Athletinnen des ÖSV sind:

Mirjam Puchner

Christine Scheyer

Ramona Siebenhofer

Cornelia Hütter

Tamara Tippler

Katharina Huber

Abfahrt der Damen bei Olympia 2022 in Peking: Übertragung heute live im TV und Livestream

Ihr wollt Euch das Rennen trotz der schwierigen Tageszeit anschauen? Kein Problem! Mal wieder sind es gleich zwei Anbieter, die eine Übertragung zur Verfügung stellen werden. SPOX erklärt Euch, welche Anbieter das sind und was Ihr tun müsst, um auf die Sender zuzugreifen.

Abfahrt der Damen bei Olympia 2022 in Peking: Übertragung heute live im Free-TV

Im Falle des linearen Fernsehens gibt es nicht eine, sondern sogar zwei Möglichkeiten das Event komplett kostenfrei live zu verfolgen.

Die erste Option stellt der öffentlich-rechtliche Sender ORF1 dar. Ab 3.50 Uhr widmet sich der Sender dem olympischen Abfahrtsrennen. Die Übertragung endet voraussichtlich wenige Minuten vor 6.00 Uhr.

© imago images Erst am vergangenen Freitag hat Mirjam Puchner Silber im Super G-Rennen gewonnen. Was gelingt Ihr heute?

Alternativ zum ORF könnt Ihr das Event auch beim Privatsender Eurosport sehen. Das Unternehmen startet die Ausstrahlung nur wenige Minuten vor dem offiziellen Startschuss um 4.00 Uhr.

Abfahrt der Damen bei Olympia 2022 in Peking: Übertragung heute im kostenlosen Livestream

Die Übertragung im Livestream via Internet knüpft sich ebenfalls direkt an die oben erwähnten Anbieter ORF und Eurosport an.

Auf den Livestream des ORF könnt Ihr über die sogenannte ORF-TVthek zugreifen. Hier wird das Hauptprogramm aus dem Fernsehen synchron und parallel widergespiegelt.

Ähnlich verhält es sich mit Eurosport. Hier gibt es jedoch nicht nur eine, sondern gleich zwei unterschiedliche Möglichkeiten auf die Ausstrahlung zuzugreifen: Zum einen den hauseigenen sogenannten Eurosport-Player (5,99 mtl.) oder die Livesport-Plattform DAZN (29,99€ mtl.).

Mit letzterer bekommt Ihr jedoch nicht nur Zugriff auf alle Events der olympischen Spiele 2022, sondern darüber hinaus auch auf eine Vielzahl von Matches der deutschen Bundesliga, Champions League, NFL und sogar NBA. Alle Informationen zu den verschiedenen Angeboten, gibt's hier.

Abfahrt der Damen bei Olympia 2022 in Peking: Übertragung heute im Liveticker bei SPOX

Nicht immer hat man die Möglichkeit sich ein Event live anzusehen. Und für genau diesen Fall gibt es den SPOX-Liveticker. Hier könnt Ihr Euch währenddessen oder auch im Nachhinein auf den neusten Stand bringen.

Abfahrt der Damen bei Olympia 2022 in Peking: Übertragung heute live im TV, Livestream und Liveticker - Der Ski alpin-Zeitplan bei Olympia