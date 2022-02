Bei den Olympischen Spielen in Peking kämpfen die Herren heute im Riesenslalom um Edelmetall. Wie Ihr den Wettkampf heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Drei Tage nach dem Kombinations-Wettbewerb am Donnerstag begeben sich die Ski alpin-Herren wieder auf die Piste. Diesmal misst sich die Weltspitze im Riesenslalom miteinander.

Mit dem Alexander Schmid gehört auch ein deutscher Athlet zum Kreis der Favoriten. Der 27-Jährige hat sich auf die Disziplinen Riesenslalom und Slalom spezialisiert.

Riesenslalom der Herren bei Olympia 2022 in Peking: Übertragung heute live im TV, Livestream und Liveticker - Zeitplan

Datum Uhrzeit Event Sonntag, 13.02. 03:15 Uhr Herren: Riesenslalom 1. Lauf Sonntag, 13.02. 06:45 Uhr Herren: Riesenslalom 2. Lauf

Riesenslalom der Herren bei Olympia 2022 in Peking: Übertragung heute live im TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle Ski alpin-Fans! Das heutige Riesenslalom-Rennen der Herren wird sowohl via TV als auch via Livestream komplett kostenfrei zu sehen sein. SPOX erklärt Euch, wann und wo Ihr was einschalten müsst.

Riesenslalom der Herren bei Olympia 2022 in Peking: Übertragung heute live im TV

Wer den Riesenslalom im linearen Fernsehen verfolgen möchte, der hat zwei Möglichkeiten: Zum einen den öffentlich-rechtlichen Sender ORF1 und zum anderen den Privatsender Eurosport.

Im Falle des Ersteren beginnt die Übertragung zum ersten Lauf bereits 20 Minuten vor dem offiziellen Startschuss, also um 2:55 Uhr. Ähnlich verhält es sich mit dem zweiten Lauf: Hier hat sich der Sender für einen Übertragungsstart um 6:05 Uhr entschieden.

Bei Eurosport entfällt die Vorberichterstattung, weshalb die Sendung auch nur wenige Minuten vor dem jeweiligen Auftakt zum ersten und zweiten Lauf ihren Anfang nimmt.

Riesenslalom der Herren bei Olympia 2022 in Peking: Übertragung heute im Livestream

Den einzigen kostenlosen Livestream stellt Euch der ORF über dessen sogenannte TVthek zur Verfügung. Dort läuft das gesamte Programm aus dem TV parallel und synchron - nur eben über das Internet.

Wer jedoch auf die Übertragung von Eurosport besteht, der oder die muss wohl oder übel seinen Geldbeutel in die Hand nehmen. Für den Eurosport-Player, über den es möglich ist, alle dem Unternehmen verfügbaren Live- und On-Demand-Inhalte konsumieren, werden jeden Monat 5,99€ fällig.

Darüber hinaus ist es auch möglich, die Eurosport-Kanäle über die Streamingplattform DAZN zu verfolgen. Seit einigen Monaten ist sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 ins Liveprogramm der Seite eingepflegt. Um nun aber darauf zugreifen zu können, benötigt Ihr allerdings ein Abonnement für DAZN. Ihr seid noch kein Mitglied? Wenn Ihr Euch nicht länger das größte Sportangebot auf dem deutschen Markt entgehen lassen wollt, dann klickt auf diesen Link.

© getty Alexander Schmid startet bei den Olympischen Winterspielen 2022 im Riesenslalom der Herren.

Riesenslalom der Herren bei Olympia 2022 in Peking: Übertragung heute im Liveticker

Wer sich das Event heute nicht selbst anschauen kann, trotzdem aber nichts verpassen will, der kann gern auch bei unserem Liveticker vorbeischauen. Dank minütlicher Updates wird Euch garantiert nichts vom Rennen entgehen. Klickt Euch rein!

Hier Liveticker-Link einfügen

Riesenslalom der Herren bei Olympia 2022 in Peking: Übertragung heute live im TV, Livestream und Liveticker - Der Ski alpin-Zeitplan bei Olympia