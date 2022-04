Toni Giger verlässt den ÖSV nach 33 Jahren: "Die Entscheidung zu treffen, ist mir nicht leichtgefallen"

Nach 33 Jahren beim Österreichischen Skiverband ist für Toni Giger nun Schluss. Die Legende des Skisports wird sich künftig neuen Aufgaben widmen und sein Amt als ÖSV-Sportdirektor niederlegen. Dies gab der ÖSV via Pressemittelung bekannt.

In den Geschichtsbüchern bleiben unzählige Erfolge und viele technologische Errungenschaften. So konnten beispielsweise in seiner Zeit als Rennsportleiter Alpin 6 Gesamtweltcupsiege, 26 Disziplinen-Weltcupsiege sowie 12 Siege im Nationencup verzeichnet werden. Dadurch avancierte Toni Giger zum erfolgreichsten Herren Cheftrainer der ÖSV Geschichte.

Die Stimmen zu Toni Gigers Entscheidung

Toni Giger: "33 Jahre lang seinen Traumjob machen zu dürfen, in einem professionellen Sport-Umfeld wie dem ÖSV: Wie viele Menschen haben in ihrem Berufsleben dieses Glück? Dementsprechend dankbar nehme ich die Freude über alles mit, was in dieser langen Zeit für den Skisport in Österreich dank des Engagements Vieler gelungen ist. Die sportlichen Erfolge, die technologischen Innovationen, die Fortschritte in der Sicherheit: Was diese Zeit für mich persönlich so wertvoll macht und was bleibt, das sind die menschliche Qualität, der Teamgeist und die Begeisterung hinter all den großen und kleinen Erfolgen. Mein besonderer Dank zum Abschied gilt daher allen, die den Weg mit mir gegangen sind. Den MitarbeiterInnen im ÖSV, den früheren und aktuellen Verantwortlichen in der Verbandsführung für ihre Wertschätzung und ihr Vertrauen in meine Arbeit, meinen Trainer-KollegInnen, PartnerInnen und UnterstützerInnen des ÖSV und natürlich den Generationen von AthletInnen, mit denen ich in diesen 33 Jahren arbeiten durfte. Es war, ist und bleibt mir eine Ehre! Aktuell befindet sich der ÖSV in einer Umbruchphase, vieles ist in Bewegung. In den vergangenen Wochen ist in mir der Entschluss gereift, dass auch ich mich noch einmal eine berufliche Veränderung und neuen Herausforderung stellen möchte - zum bestmöglichen Zeitpunkt. Die Entscheidung zu treffen, ist mir nicht leichtgefallen, aber sie ist richtig. Meinen Nachfolgern und dem gesamten ÖSV-Team wünsche ich das Allerbeste. Und über jeden ihrer Erfolge werde ich mich auch in Zukunft genauso mitfreuen, wie in meinen 33 Jahren im ÖSV."

ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober: "Mit Toni Giger verlässt eine der erfolgreichsten Trainer- und Führungspersönlichkeiten der letzten Jahrzehnte den Österreichischen Skiverband. Er hatte maßgeblichen Anteil an den herausragenden Leistungen in den vergangenen Jahrzehnten, sowohl als Rennsportleiter, Leiter der Abteilung für Entwicklung, Forschung und Innovation wie auch als Sportdirektor. Dafür gilt ihm im Namen der gesamten österreichischen Skifamilie unser besonderer Dank und Respekt"

ÖSV-Finanzreferent Patrick Ortlieb: "Wer die Erfolgsbilanz von Toni Giger liest, weiß, welchen besonderen Fußabdruck er mit seinem Team in der österreichischen Skigeschichte hinterlassen hat. Es sind aber nicht nur die Siege, die seine Ära auszeichnen, sondern auch die zahlreichen Sportlergrößen - von Hermann Maier bis Marcel Hirscher - die es auch dank seiner Unterstützung an die absolute Weltspitze geschafft haben. Toni hat mit seiner Akribie und seinem Arbeitseinsatz perfekte Bedingungen für unsere Aktiven geschaffen und auch das System stets weiter optimiert."

ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer: "Im Namen der MitarbeiterInnen, Trainer und aller Partner des ÖSV möchten wir uns bei Toni Giger für die jahrelange, stets kollegiale und wertschätzende Zusammenarbeit bedanken."