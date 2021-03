Ski alpin heute live: Slalom der Damen in Are im TV, Livestream und Liveticker

Heute findet in Are der Slalom der Damen statt. Wir verraten Euch, wie Ihr das Event live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Holt Schnappt Euch jetzt den DAZN-Gratismonat und seht den Slalom der Damen in Are live!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Ski alpin heute live - Slalom der Damen in Are: Zeit und Ort

Die Damen sollen heute am Nachmittag auf die Piste gehen. Der erste von zwei Durchgängen wurde auf 13.30 Uhr terminiert. Die zweiten Läufe sollen dann ab 16.00 Uhr starten.

Gefahren wird im schwedischen Are. Der Ort im Jämtland verfügt über ein großes Skigebiet rund um den Areskutan.

Ski alpin heute live: Slalom der Damen in Are im TV und Livestream

Im Free-TV zeigt Eurosport den heutigen Wettkampf der Damen in Deutschland und Österreich exklusiv. Beide Durchgänge aus Are sind live auf Eurosport1 zu sehen.

Der ORF zeigt die Wettkämpfe aus Schweden nicht. Im österreichischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen wird das Rennen somit nicht zu sehen sein. Lediglich der Schweizer Sender SRF zwei überträgt das Event live.

Und als Livestream? Auch hier zeigt Eurosport das Rennen live, der Livestream des Senders ist allerdings kostenpflichtig.

Eine weitere Option bietet Euch hier jedoch DAZN. Der Streamingdienst zeigt dank seiner Kooperation mit Eurosport ebenfalls den Slalom der Damen. Beide Durchgänge sind bei dem Streamingservice zu sehen.

DAZN kostet im Monat 11,99 Euro oder alternativ einmalig 119,99 Euro für ein Jahresabo. Solltet Ihr noch kein DAZN-Abo haben, könnt Ihr das Angebot allerdings zunächst einen Monat kostenlos testen - und könntet das Weltcup-Rennen somit umsonst sehen.

Hier könnt Ihr Euch euren DAZN-Gratismonat sichern.

DAZN zeigt nicht nur Ski Alpin, auch Biathlon und Skispringen zählen zum Angebot des "Netflix des Sports". Neben Wintersport hat DAZN zudem auch Fußball (z.B. die Champions League und die Europa League), US-Sport (NFL, NBA, NHL), Kampfsport (Boxen, UFC), Motorsport, Golf, Tennis und Darts im Angebot.

Ski alpin heute live: Slalom der Damen in Are im Liveticker

Eine weitere Option, um das Rennen in Are live mitverfolgen zu können, bietet Euch unser Liveticker. Darin werdet Ihr stets über die einzelnen Läufe sowie den aktuellen Gesamtstand auf dem Laufenden gehalten und verpasst somit keine wichtigen Infos.

Slalom der Damen in Are: Hier gelangt Ihr zum Liveticker

© getty Mikhaela Shiffrin geht in Are an den Start.

Ski alpin: Die Weltcup-Gesamtwertung im Überblick

Den Weltcup führt Lara Gut-Behrami knapp vor Petra Vlhova an. Mit einem Sieg in Are könnte Vlhova an ihrer Konkurrentin vorbeiziehen und die Führung übernehmen.