Wer zeigt / überträgt den Herren-Slalom in Flachau heute live im TV und Livestream?

Nach dem vorgezogenen Flachau-Slalom am Samstag findet auch am Sonntag in Flachau ein Herren-Slalom statt. SPOX erklärt euch, wo ihr das Rennen im TV, Livestream und Liveticker seht.

Ski-Alpin heute live: TV-Übertragung und Livestream

Angesetzt ist der Slalom von Flachau am Sonntag um 10:25 Uhr. Um 10:10 Uhr beginnt im ORF der Countdown.

Der zweite Durchgang startet planmäßig um 13:40 Uhr. Beide Durchgänge werden auf ORF 1 im Free-TV übertragen. Zudem stellt die ORF-TV-Thek einen Livestream zur Verfügung.

Über den Eurosport-Channel auf DAZN könnt ihr den gesamten Ski-Weltcup live schauen. So auch den gesamten Renn-Montag! DAZN-Abonnenten haben die Möglichkeit, jegliche Events bequem am Handy, Laptop oder Tablet zu sehen.

LIVETICKER: Ski Weltcup am Sonntag live

Einen Überblick über TV-Zeiten und Liveticker gibt's hier:

