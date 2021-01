Im Dreikönigsspringen in Bischofshofen wird heute der Sieger der Vierschanzentournee gekürt. Bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr das Finale der Tournee live im TV und Livestream sehen könnt.

Du willst das Finale der Vierschanzentournee in Bischofshofen heute live und in voller Länge mitverfolgen? Dann sichere Dir jetzt den DAZN-Gratismonat und verschaffe dir damit Zugang zu beide Eurosportkanäle!

Vierschanzentournee - Dreikönigsspringen in Bischofshofen: Die wichtigsten Infos

Das 4. und letzte Springen der Vierschanzentournee findet am heutigen Mittwoch, den 6. Januar, in Bischofshofen statt. Der heutige Skisprungtag beginnt um 15.30 Uhr mit dem Probedurchlauf, ehe es dann ab 16.45 Uhr im 1. Wertungsdurchgang so richtig zur Sache geht. Anschließend wird der Sieger der gesamten Vierschanzentournee gekrönt.

Vierschanzentournee: Dreikönigsspringen in Bischofshofen heute live im TV und Livestream

Skisprungfans haben heute mehrere Optionen zur Verfügung, um das Finale der Vierschanzentournee zu schauen. Auf ORF 1 könnt Ihr das Event in Salzburg im Free-TV verfolgen. Bereits um 16.30 Uhr beginnt der Countdown. Ebenso bietet der öffentlich-rechtliche Sender einen kostenlosen Livestream an.

© GEPA

Mit einem Zugang zum DAZN-Angebot besteht zudem die Möglichkeit, das Dreikönigsspringen auf Eurosport zu sehen. Dank der Zusammenarbeit zwischen DAZN und Eurosport sind die beiden Eurosportkanäle (Eurosport 1 und Eurosport 2) auch auf der DAZN-Plattform abrufbar.

Fans zahlreicher Sportarten bekommen zudem im Fußballbereich auch die Champions League, Europa League, Nations League, Serie A, Bundesliga, Primera Division, Ligue 1 und sämtliche Länderspiele angeboten.

Zum DAZN-Angebot gehören unter anderem auch die US-Sportarten (NBA, NHL, MLB, NBA), Biathlon, Rennrodeln, Ski alpin, Handball, Darts, Rugby, Tennis, MMA, Boxen, Radsport und Motorsport dazu.

Für das DAZN-Abonnement fallen monatliche Kosten in Höhe von 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro an. Zuvor könnt Ihr jedoch DAZN einen Monat lang kostenlos testen.

Vierschanzentournee: Dreikönigsspringen in Bischofshofen im Liveticker bei SPOX

Bei SPOX besteht dazu noch die Möglichkeit, im detaillierten Liveticker mitzulesen.

Hier geht's zum Liveticker: Dreikönigsspringen in Bischofshofen.

Vierschanzentournee: Die Sieger bei den ersten drei Springen im Überblick

Springen Ort Sieger Nation Punkte Auftaktspringen Oberstdorf Karl Geiger Deutschland 291,1 Neujahrsskispringen Garmisch-Partenkirchen Dawid Kubacki Polen 282,1 Bergiselspringen Innsbruck Kamil Stoch Polen 261,6

Vierschanzentournee: Der Stand vor dem Finale in Bischofshofen