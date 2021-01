Ski heute live: Riesenslalom der Herren in Adelboden im Free-TV und Livestream sehen

Am heutigen Freitag duellieren sich die Spitzenathleten des Skizirkus um den Riesentorlauf-Sieg in Adelboden. SPOX erklärt euch, wo ihr das Rennen im TV, Livestream und Liveticker seht.

In der Riesenslalom-Wertung führt aktuell der Schweizer Marco Odermatt mit 290 Zählern, gefolgt von Alexis Pinturault (240) und Filip Zubcic (208). Diese drei Namen sind auch in Adelboden wieder in der Favoritenrolle.

Ski-Alpin heute live: TV-Übertragung und Livestream

Angesetzt ist der Riesentorlauf von Adelboden am Freitag um 10:10 Uhr. Um 9:55 Uhr beginnt im ORF die Vorberichterstattung. Der zweite Durchgang startet planmäßig um 13:10 Uhr. Beide Durchgänge werden auf ORF 1 im Free-TV übertragen. Zudem stellt die ORF-TV-Thek einen Livestream zur Verfügung.

Über den Eurosport-Channel auf DAZN könnt ihr den gesamten Ski-Weltcup live schauen. So auch den gesamten Renn-Montag! DAZN-Abonnenten haben die Möglichkeit, jegliche Events bequem am Handy, Laptop oder Tablet zu sehen.

© imago images

LIVETICKER: Ski Weltcup am Freitag live

Einen Überblick über TV-Zeiten und Liveticker gibt's hier: