Kombination: Erste Großschanzen-Sprünge Mario Seidls nach Kreuzbandriss

Der Nordische Kombinierer Mario Seidl hat am Donnerstag in Bischofshofen die ersten Großschanzen-Sprünge nach einem Kreuzbandriss absolviert. Der Salzburger hatte sich auf dem Weg zum Gewinn von Team-WM-Bronze in Seefeld 2019 einen Einriss und im Training im September 2019 einen Riss im linken Knie zugezogen.

"Die ersten Sprünge haben sich gleich richtig cool angefühlt, vom technischen Ablauf her hatte ich alles gut gespeichert", meinte Seidl.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der WM-Vierte und Gewinner des Nordic Combined Triple von 2019 absolvierte vier Flüge und war danach sehr zufrieden. "Ich habe mir mit dem Start ins Sprungtraining bewusst viel Zeit gelassen. Jetzt bin ich muskulär ideal vorbereitet und habe die Asymmetrien ausgemerzt", erklärte der Pongauer, der am Samstag mit dem ÖSV-Team zum Schneetraining nach Rovaniemi (Finnland) fliegt.