Ski Alpin: Mikaela Shiffrin verzichtet auf Weltcup-Auftakt in Sölden

US-Skistar Mikaela Shiffrin wird beim Weltcup-Auftakt in Sölden in der kommenden Woche nicht am Start sein. Wie die 25-Jährige am Freitag auf Instagram verkündete, wurde ihr geraten, den Riesentorlauf im Hinblick auf die Ausheilung ihrer aktuellen Rückenprobleme nicht zu bestreiten. Die Blessur habe sie sich vergangene Woche zugezogen.

Shiffrin schrieb, sie sei "wirklich frustriert", nicht selbst am Start zu stehen. "Glücklicherweise wird diese Verletzung heilen und ich werde bald wieder am Start stehen", so die Amerikanerin.

ÖSV-Herren bestreiten internes Qualifikationstraining

Österreichs Ski-Herren führen am (morgigen) Samstag auf dem Pitztaler Gletscher ein internes Qualifikationstraining durch, um den letzten Startplatz für den Auftakt-Riesentorlauf in Sölden zu ermitteln. Mit Manuel Feller, Marco Schwarz, Stefan Brennsteiner, Roland Leitinger, Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr und Patrick Feurstein sind sieben Athleten fix qualifiziert, wie der ÖSV am Freitag bekanntgab.

Bewerber für den achten Startplatz sind Dominik Raschner, Thomas Dorner, Raphael Haaser, Daniel Meier, Magnus Walch, Christian Borgnaes, Adrian Pertl und Fabio Gstrein. Der erste Herren-Riesentorlauf der Saison findet am 18. Oktober, also in etwas mehr als einer Woche statt.