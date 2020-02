Skispringen: Chiara Hölzl und Eva Pinkelnig holen ÖSV-Doppelsieg

Chiara Hölzl hat ihre großartige Sieges-Serie am Sonntag in Hinzenbach ebenso fortgesetzt wie auch die gesamt Damen-ÖSV-Mannschaft. Die 22-jährige Salzburgerin holte nach Oberstdorf auch in der Heimat das Double und baute die Führung im Gesamt-Weltcup aus.

Hölzl siegte vor Eva Pinkelnig, womit die Zimmerkolleginnen für einen Doppelsieg sorgten. Sechs Österreicherinnen in den Top 11 ist Rekord.

Denn Jacqueline Seifriedsberger auf Rang sechs vor Lisa Eder (7.), Daniela Iraschko-Stolz (8.) und Marita Kramer (11.) drückten dem Damen-Skisprung neuerlich den Stempel auf.

Ausführlicher Bericht folgt...