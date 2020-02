Biathlon-WM heute live: Sprint Damen im Livestream, TV und Liveticker

Nach dem Start der Biathlon-WM am gestrigen Donnerstag mit der Mixed-Staffel, geht es heute im Sprint der Damen nahtlos weiter. Erneut geht es mit 14.45 Uhr los (live im Eurosport-Channel auf DAZN und im LIVETICKER) und damit auch um die nächste Medaillen von Antholz 2020.

Beim Saisonhighlight der Biathleten in Antholz stehen die Siegchancen des ÖSV in einigen Disziplinen höher, als im Sprint der Damen. Die Favoritinnen sind wohl Lokal-Matadorin Dorothea Wierer, sowie die beiden Norwegerinnen Tiril Eckhoff und Marte Olsbu Roeiseland.

In den Reihen des ÖSV sind Katharina Innerhofer und Lisa Theresa Hauser die zwei stärksten Athletinnen, die es immerhin unter die Top 20 diese Saison schaffen. Wie für einen Großwettbewerb wie die WM üblich, könnten aber auch hier einige Überraschungen am Start sein.

Biathlon-WM, Sprint der Damen: TV-Übertragung und Livestream

Die komplette Biathlon-Weltmeisterschaft wird auf DAZN via Eurosport-Channel live übertragen. So können alle Abonnenten einen Livestream via Computer, Laptop, iPhone oder Smartphone verfolgen.

Neben Eurosport zeigt in Österreich auch der ORF die Rennen in voller Länge auf ORF eins.

LIVETICKER: Biathlon zum Mitlesen

SPOX berichtet von allen Rennen der Biathlon-WM in Antholz 2020 live. Hier geht es zum Liveticker des Damen-Sprint-Rennens.

Biathlon: Modus des Damen-Sprint

Die Damen im Sprint-Bewerb müssen 7,5 Kilometer in drei Runden zurücklegen. Die Athleten schießen jeweils zweimal, einmal liegend und einmal stehend, für insgesamt zehn Schüsse.

Für jeden vergebenen Schuss ist eine Strafrunde von 150 Metern Länge zu absolvieren. Der Start erfolgt gestaffelt, die Läuferinnen werden jeweils im 30-Sekunden-Rhythmus auf die Strecke geschickt.

Biathlon-WM 2020 in Antholz: Zeitplan, Programm

Die Biathlon-Weltmeisterschaften finden von 13. bis 23. Februar 2020 in Antholz statt.