Ski Alpin HEUTE LIVE: Training zur Herren-Abfahrt in Kitzbühel im Livestream & TV sehen

Das lange Warten hat bald ein Ende, die Streif ruft bereits nach den besten Läufern des Skisports. Am heutigen Donnerstag fahren sich die Abfahrtscracks im Training ein letztes Mal warm, ehe es dann am Samstag ernst wird. Ab 11.30 Uhr geht die zweite und damit finale Trainingseinheit in Kitzbühel über die Bühne. SPOX verrät, wo das Abfahrtstraining live zu sehen ist.

Matthias Mayer bester Österreicher nach erstem Training der Herren-Abfahrt in Kitzbühel

Der Norweger Kjetil Jansrud hat am Dienstag im ersten Training für die Weltcup-Abfahrt in Kitzbühel Bestzeit erzielt. Der Abfahrts-Weltmeister lag 0,04 Sekunden vor dem US-Amerikaner Jared Goldberg und 0,20 Sekunden vor dem Franzosen Johan Clarey. Bester Österreicher nach 40 Läufern war Matthias Mayer als Sechster (+0,64), Vincent Kriechmayr folgte auf Rang neun (0,93).

Der Schweizer Wengen-Sieger Beat Feuz hatte 2,38 Sekunden Rückstand. In Kitzbühel werden am Freitag ein Super-G, am Samstag eine Abfahrt und am Sonntag ein Slalom ausgetragen.

Ski-Weltcup: TV-Übertragung & Livestream des Hahnenkamm-Trainings

Der öffentlich-rechtliche Fernsehsender ORF überträgt das zweite Abfahrtstraining am heutigen Donnerstag ab 11:30 Uhr live auf ORF 1.

Zudem wird das Event auch parallel als Livestream in der TVThek angeboten. Auf SPOX folgt im Anschluss ein Bericht über den Verlauf des Trainings.

Uhrzeit Ort Disziplin Livestream & TV 11.30 Uhr Kitzbühel (AUT) 2. Abfahrtstraining der Herren ORF TVthek, ORF 1

Kitzbühel: Das Programm auf der Streif 2020

Datum Uhrzeit Disziplin LIVETICKER TV Fr., 24.01.2020 11.30 Uhr Super-G SPOX DAZN, ORF, Eurosport Sa., 25.01.2020 11.30 Uhr Abfahrt SPOX DAZN, ORF, Eurosport So., 26.01.2020 10.30/13.30 Uhr Slalom SPOX DAZN, ORF, Eurosport

Alpin: Weltcup-Kalender der Herren im Jänner